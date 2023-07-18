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一張照片揭台越秘史 越南最後的王子曾赴台推獨立運動

記者陳宛茜／台北即時報導
「當越南王子走進彭瑞麟照相館」爬梳台灣和越南一段隱密而精彩的歷史。圖／貓頭鷹出版社提供
「當越南王子走進彭瑞麟照相館」爬梳台灣和越南一段隱密而精彩的歷史。圖／貓頭鷹出版社提供

越南是台灣新住民之子的故鄉，但其實早在一百年前，台灣與越南便有千絲萬縷的歷史關係。具外交背景、曾在越南居住的文史工作者洪德青，某次發現一張越南王朝最後一個王子彊㭽拍攝的全家福沙龍照，拍照地點竟是在台北。她查出攝影師是台灣前輩攝影家彭瑞麟，以此照片為引，爬梳台灣和越南一段隱密而精彩的歷史，出版新書「當越南王子走進彭瑞麟照相館」。

洪德青翻查歷史與拜訪彭瑞麟後人，找到彭瑞麟的日記與和彊㭽等多位越南人的合照，發現台灣在越南歷史曾扮演關鍵角色。法國殖民越南後，彊㭽流亡海外推動越南獨立革命。他先是追隨孫中山的腳步來到日本，接著在日本的資助下，1939年來台北擔任「台北放送局安南語廣播長」，企圖透過越洋廣播燃起越南人民對抗法國、支持獨立的熱情。

彊㭽在台居住兩年，遇見台灣首位攝影學士彭瑞麟。彭瑞麟是首位進入東京寫真專門學校的台灣人，並以第一名畢業，進入日本宮內廳成為宮廷攝影師。但他選擇返鄉在大稻埕開設照相館「阿波羅照相館」。也因為曾經擔任日本宮廷攝影師的背景，他成為日本政府最器重的攝影師，受邀為越南王子拍攝一系列沙龍照。

1941年6月27日，彊㭽和妻子在蓬萊閣吃完晚餐，和台灣友人到「阿波羅照相館」合照。這張照片後來成為日本送到越南的「宣傳照」之一，在越南歷史上赫赫有名，卻鮮少有人知道是台灣人所拍。照片中的王子看起來子孫滿堂，還有一位來自日本的妻子。越南人民大受打擊，認為王子似乎在異國「落地生根」、無心革命，彊㭽的獨立夢想也夭折。事實上，照片中兩名小孩，是彭瑞麟的兒子。

1951年彊㭽在東京鬱鬱而終，三年後支持者將彊㭽骨灰運回越南，移靈的飛機還是由在台灣的蔣介石所提供，因為蔣介石是彊㭽在東京振武學校的學弟。洪德青還發現，百年後，彊㭽的玄孫女嫁給了台裔美籍人，喜宴來台舉辦。洪德青除了把研究出版成書、並規劃相關景點繪製「王子之路」歷史地圖，希望打造一條吸引越南人來台的歷史觀光路線。

越南 日本 觀光

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