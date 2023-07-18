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訪高雄見安倍晉三銅像 安倍妻拭淚 感念台日友好

記者王昭月／高雄即時報導
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠赴高雄向豎立於保安堂的丈夫銅像獻花致意，致詞時也感念台日間的友好情宜。(記者劉學聖／攝影)
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠赴高雄向豎立於保安堂的丈夫銅像獻花致意，致詞時也感念台日間的友好情宜。(記者劉學聖／攝影)

高雄紅毛港保安堂感念前日相安倍晉三生前力挺台灣，以安倍晉三等身比例打造170公分銅像，安置在堂前廣場，紀念台日友誼，安倍晉三遺孀安倍昭惠此次訪台，台北時間18日在監察院長陳菊、高市長陳其邁等人陪同下一起向安倍銅像獻花致意，這也是台灣首次為戰後日本人設立的銅像。

紅毛港保安堂前的安倍晉三銅像，與穩晉港灣董事長李明傳捐贈的一棟3公尺高、價值上百萬元的真柏為伴，台灣天壇另捐贈寫有安倍晉三題寫的「台灣加油」奇石，廟前兩側並有富士山布幕及象徵軍艦將士145個燈籠。

安倍晉三遺孀安倍昭惠在參議員山谷惠理子、北村經夫等人陪同訪台，今早特別到高雄保安堂向這尊台灣友人為她丈夫豎立的銅像致意，席間她多次拭淚，掩不住對丈夫的思念。

安倍昭惠說，她先生生前非常喜歡台灣，原本計畫疫後造訪台灣，可惜這個計畫未能實現，很遺憾這次只有她一人來台，但她相信先生的靈魂也和她同在，她感謝台灣豎立這個銅像，驚訝之餘也感到高興，感謝台灣各界如此感念安倍前首相。

紅毛港保安堂是全台唯一供奉日本軍艦的廟宇，每年會有來自日本的訪問團參拜、交流。安倍昭惠說，台灣保安堂長久以來祭拜高田艦長及同船艦140多名船員，她身為日本人，滿懷感謝，也認為保安堂豎立安倍前首相的銅像，是件非常有意義的事。戰爭絕對不容許發生的事，安倍生前也很努力想迎回這些為日本而戰的這些英靈，她也相信她先生一定會在某一個地方，為台日之間的友好而努力。

安倍昭惠進一步表示，東日本大地震的時，台灣比任何國家都更快支援日本，透過這次訪台，她再次深刻體會台灣和日本在深的地方是相通、友好的關係，雖然安倍幸過世，但他的靈魂今後也會和我一起共同為日本及台灣努力。

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠赴高雄向豎立於保安堂的丈夫銅像獻花致意，席間數度拭...
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠赴高雄向豎立於保安堂的丈夫銅像獻花致意，席間數度拭淚。(記者劉學聖／攝影)
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠赴高雄向豎立於保安堂的丈夫銅像獻花致意，席間數度拭...
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠赴高雄向豎立於保安堂的丈夫銅像獻花致意，席間數度拭淚。(記者劉學聖／攝影)

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