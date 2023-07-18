訪高雄見安倍晉三銅像 安倍妻拭淚 感念台日友好
高雄紅毛港保安堂感念前日相安倍晉三生前力挺台灣，以安倍晉三等身比例打造170公分銅像，安置在堂前廣場，紀念台日友誼，安倍晉三遺孀安倍昭惠此次訪台，台北時間18日在監察院長陳菊、高市長陳其邁等人陪同下一起向安倍銅像獻花致意，這也是台灣首次為戰後日本人設立的銅像。
紅毛港保安堂前的安倍晉三銅像，與穩晉港灣董事長李明傳捐贈的一棟3公尺高、價值上百萬元的真柏為伴，台灣天壇另捐贈寫有安倍晉三題寫的「台灣加油」奇石，廟前兩側並有富士山布幕及象徵軍艦將士145個燈籠。
安倍晉三遺孀安倍昭惠在參議員山谷惠理子、北村經夫等人陪同訪台，今早特別到高雄保安堂向這尊台灣友人為她丈夫豎立的銅像致意，席間她多次拭淚，掩不住對丈夫的思念。
安倍昭惠說，她先生生前非常喜歡台灣，原本計畫疫後造訪台灣，可惜這個計畫未能實現，很遺憾這次只有她一人來台，但她相信先生的靈魂也和她同在，她感謝台灣豎立這個銅像，驚訝之餘也感到高興，感謝台灣各界如此感念安倍前首相。
紅毛港保安堂是全台唯一供奉日本軍艦的廟宇，每年會有來自日本的訪問團參拜、交流。安倍昭惠說，台灣保安堂長久以來祭拜高田艦長及同船艦140多名船員，她身為日本人，滿懷感謝，也認為保安堂豎立安倍前首相的銅像，是件非常有意義的事。戰爭絕對不容許發生的事，安倍生前也很努力想迎回這些為日本而戰的這些英靈，她也相信她先生一定會在某一個地方，為台日之間的友好而努力。
安倍昭惠進一步表示，東日本大地震的時，台灣比任何國家都更快支援日本，透過這次訪台，她再次深刻體會台灣和日本在深的地方是相通、友好的關係，雖然安倍幸過世，但他的靈魂今後也會和我一起共同為日本及台灣努力。
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