藍白整合？柯P：順其自然 有時拖1、2個月水到渠成

台灣民眾黨總統參選人柯文哲接受廣播節目專訪表示，很多國民黨立委參選人去找他，所以目前藍白合的策略是部分地區民眾黨不提名人選。(記者曾原信／攝影)

針對2024立委選舉藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲 今天接受廣播節目專訪表示，這個問題就順其自然，再拖1、2個月，有時候真的水到渠成。對於非綠陣營是否民調 整合? 柯文哲，雖然邏輯是對的，但不能讓人覺得是在政治分贓，還要看主要政策是否相同。

柯文哲指出，現在所謂的藍白合，就是某些區域民眾黨不提名，因為只要民眾黨提名，國民黨 一定會掛掉，特別是藍綠五五分的地區，民眾黨只要提名人就會有壓力，除非是一定會贏或一定會輸的地區，這樣民眾黨就沒壓力。

柯文哲提到，很多地方是這樣，所以很多人真的跑去拜託他，是立委參選人本人，但國民黨中央到目前為止沒有管這個。

柯文哲認為，藍白合議題只要再拖1、2個月，有時候真的水到渠成，添柴的火花可以到處散現，可是要燒起來一定要有環境，現在的環境看起來相當混沌，因為政治只有基層沒有高層，高層要被基層民意推動。

媒體人吳子嘉日前爆料，國民黨主席朱立倫與柯文哲已經「連上線」，屆時可能只會有一組總統參選人。柯文哲表示，「難怪他常常被告，講話都不用負責？」柯文哲表示，自己跟朱立倫見面是一年多前，不過，雙方幕僚間本來就認識，多少會有聯繫。