美：比照過去慣例辦理賴清德過境 不會偏袒特定參選人

台灣副總統賴清德將以特使身份，率團參加巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）8月15日的就職典禮，途中將過境美國。（本報資料照片）

中華民國 副總統賴清德 下月將訪問巴拉圭，一名美國國務院 發言人17日以背景說明方式，透過電郵對本報記者說明，過境不是訪問，這是非官方的活動，賴清德過境是基於安全、舒適、便利與尊嚴考量，美國會公平對待台灣各政黨總統參選人，不會偏頗。

這名發言人表示，過境不是訪問，這是非官方的，台灣副總統過境美國是常態，過去20年來，已有10位副總統過境美國，都是順利過境；賴清德過境符合先例，即便賴清德有總統參選人的身分，就像過去的案例一樣，美國希望這次也能順利進行。

發言人表示，美國已對北京說明，沒有理由對過境過度反應，或藉機在台海採取挑釁行動，或者干預台灣選舉。

發言人說，資深官員過境美國符合長期慣例、美台的非官方關係，以及美國不變的「一個中國」政策。

國務院發言人說，台灣在考量旅程後決定過境，這些過境是基於安全、舒適、便利與尊嚴考量，由台灣方面公布更多訊息，台灣規畫的過境不會高於先例，也不會低於先例，會比照過去辦理。

發言人還補充，賴此行過境恰逢台灣總統大選期間，美國致力於公平對待，不會偏好任何特定參選人或政黨，美國致力於公平對待所有參選人；除了賴清德外，國民黨總統參選人侯友宜也將在初秋時訪美。