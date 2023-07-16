6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

台中市6歲女童不願待在安親班，竟趁老師不注意偷溜到大馬路迷途，熱心民眾送到派出所協尋，安親班通知女童陳姓父親。陳父在工地工作，衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。

昨天中午11時多，豐原區6歲陳姓女童因想家人，竟趁安親班老師不注意，獨自推開大門偷溜出去，日正當頭氣溫炎熱，熱心民眾在中山路與中正路發現女童獨自閒晃，立即帶到頂街派出所協尋。

員警陳文堅、林家慶與女童聊天，才知道孩子想念工作中的爸爸、媽媽，才從安親班偷跑出來，但女童無法詳細陳述家人的相關資料，警方靈機一動拍下女童照片上傳分局通訊群組請同仁協助留意，並於豐原地方臉書 社團貼文，請民眾協助辨認。

不到1小時，女童陳姓父親急忙到頂街所，陳父透露，他與妻子工作繁忙，暑假期間無法照顧孩子才送安親班，相當感謝熱心民眾與警方協助，否則大熱天擔心孩子中暑。

陳父在工地工作，衣褲與雙手沾有灰塵、汗流浹背，見到孩子無恙，陳父立即蹲下身不斷擁抱女兒提醒，「爸爸要上班，你不能亂跑，知道嗎？」語氣溫柔不苛責，現場員警也佩服。