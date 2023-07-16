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跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」 網嘆：年輕人不愛了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

炎炎夏日到來，每個人對於穿搭單品的選擇大不相同。近日就有一名男網友發文表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，連專賣店也常掛「第2件XX折」的醒目招牌，因此好奇發問「Levi's跌落神壇了嗎？」引發大批網友熱議。

該名男網友在PTT八卦版PO文表示，牛仔褲每過一陣子就是由寬變窄、由窄變寬，不同的是以前的第一名Levi's現在越來越少看到，連專賣店也常掛「第2件XX折」的醒目招牌，讓他不禁疑惑問道「Levi's牛仔褲跌落神壇了嗎？還是大家都跑去買599的UNIQLO？」

貼文一出，隨即掀起熱烈討論，網友紛紛留言「年輕人不愛穿牛仔褲了吧」、「30歲以後沒穿過牛仔褲」、「我也突然不愛了，該換卡其褲還是什麼」、「台灣天氣熱，穿牛仔褲很不舒服，休閒褲或運動褲都好些」、「男生大部分嫌熱，年輕人都改穿比較輕薄的」、「是牛仔褲本身退流行」。

此外，還有網友提到，「還是貴吧，哪有跌落」、「美國很多人穿Levi's好嗎」、「Levi's在日本也還是很流行，而且還便宜」、「高價牛仔褲已經不是行頭的代表，尤其韓風帶起後，流行服飾已不再以牛仔褲為主流」、「只要韓國流行，相信台灣人一堆開始穿」。

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