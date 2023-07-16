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王婉諭批柯文哲靠近黑金「算什麼第3勢力」 民眾：小綠閉嘴

記者林銘翰／台北即時報導
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢下午在凱道舉行集會，時代力量黨主席王婉諭（中）、立委邱顯智（左）與陳椒華（右）出席。記者陳正興／攝影
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢下午在凱道舉行集會，時代力量黨主席王婉諭（中）、立委邱顯智（左）與陳椒華（右）出席。記者陳正興／攝影

時代力量前立委黃國昌今天舉辦716上凱道活動，時代力量黨主席王婉諭致詞時指出，民眾黨總統參選人柯文哲跟牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，柯文哲跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠，引來台下群眾怒嗆「小綠閉嘴」。

黃國昌與網紅「館長」陳之漢下午舉辦「7月16上凱道，公平正義救台灣」活動，王婉諭致詞時指出，民進黨在蔡英文總統的執政下，居住正義幾乎變成髒話、幹話與笑話，選前的居住正義，選後變成影響經濟，這不是欺騙選民，什麼才是欺騙選民。

王婉諭再指，有這種執政黨令人憤怒，但是有1個無能的最大在野黨，更是令人悲哀，國民黨作為最大的在野黨，從來不把居住正義當一回事，總統參選人侯友宜在台大演講說要支持囤房稅、空屋稅，昨天提出的5大居住政策，囤房稅跟空屋稅就不見了。

王婉諭還說，民進黨一方面與政商勢力、黑金勢力分享權力，另一方面非常消極怠惰，來擱置、拖延打擊權貴司法的各種法案，當年司改國是會議做出的決議，到現在一點動靜都沒有，完全執政的民進黨，就是「權貴司法」的最佳代言人。

王婉諭表示，過去大家痛恨國民黨的黑金勢力，同樣的大家也不能容忍有樣學樣，青出於藍、更勝於藍的民進黨，但是白色跟黑色的距離，其實並沒有比綠色、藍色遠到哪裡去，「我說的，就是要競選總統的柯文哲。」

王婉諭指出，柯文哲跟在農地上違法堆置砂石、開採砂石，甚至占用國有地的苗栗縣長鍾東錦站在一起，柯文哲還跟早年涉嫌職棒簽賭、盜採砂石，占用國有地蓋違建的前立委顏清標家族站在一起。

王婉諭批評，當侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘忙著結交鍾東錦、顏清標家族，這種魚肉鄉民的黑金勢力，柯文哲也在做一樣的事情，這就是柯文哲跟民眾黨，「請問跟這些牛鬼蛇神站在一起，算什麼第三勢力，請問跟這些魚肉鄉民的混蛋站在一起，算什麼超越藍綠？」

王婉諭呼籲，請大家把政黨、政治人物當成工具，當成追求更好的生活，或者追求公平正義的工具，「請你使用手上的權力，好好鞭策所有的政治人物，包括我在內」，時代力量一直把居住正義、司法改革扛在身上，持續推進，絕對不是嘴巴說說而已。

不過，僅管王婉諭在台上講的慷慨激昂，台下的群眾卻似乎十分不領情，現場有不少民眾黨比出倒讚手勢，甚至還有人對王婉諭怒吼「我們要黃國昌」、「小綠閉嘴」。

柯文哲 民進黨 國民黨

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