我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

班機延誤 AMD執行長蘇姿丰陽明交大典禮「暫時取消」　　

記者王駿杰／新竹即時報導
台灣清華大學校長高為元（左）上月頒授名譽博士證書給蘇姿丰，蘇原本17日原定將出席陽明交通大學獲頒名譽博士學位典禮，但陽明交大16日中午緊急通知，指出因班機延誤「暫時取消」。（圖：清大提供）
台灣清華大學校長高為元（左）上月頒授名譽博士證書給蘇姿丰，蘇原本17日原定將出席陽明交通大學獲頒名譽博士學位典禮，但陽明交大16日中午緊急通知，指出因班機延誤「暫時取消」。（圖：清大提供）

「半導體女王」AMD（超微）執行長蘇姿丰睽違四年赴台，再度炒熱人工智慧（AI）議題，原本於台北時間17日將出席國立陽明交通大學獲頒名譽博士學位典禮，但陽明交大稍早緊急通知，指出因班機延誤「暫時取消」。

陽明交大16日中午發布緊急通知，指出「由於班機延誤，原訂7月17日（一）下午2點的國立陽明交通大學頒授AMD蘇姿丰董事長暨執行長名譽博士學位典禮暫時取消」，若有最新消息，將立即通知。

蘇姿丰1969年出生於台南，3歲時移民美國，擁有麻省理工學院電機工程博士學位。蘇姿丰當初扛起超微領軍重責大任時，正值該公司黯淡時刻。後續超微在2017年轉虧為盈，2020年至2022年期間更是風光大賺。蘇姿丰於2018年當選美國國家工程院院士，2021年更是擔任美國總統拜登的技術顧問委員會成員，儼然是高科技業界女性領導人的典範。

在AI浪潮中，超微由蘇姿丰領軍於繪圖晶片（GPU）領域與輝達競爭，相當看重AI相關布局。蘇姿丰認為，AI正是形塑下一代運算的決定性技術，這也是超微最大、最具策略性的長期成長機會。

AI 拜登 輝達

上一則

綠轟柯文哲不入流說 他曝當年藍轟綠沒罵

下一則

病安通報增加 疫後護師荒 照顧品質現疑慮

延伸閱讀

科技業展神通 亞馬遜獨乏味

科技業展神通 亞馬遜獨乏味
廣達股價創高 林百里身價94億美元成台灣新首富

廣達股價創高 林百里身價94億美元成台灣新首富
超微蘇姿丰提前訪台 炒熱AI

超微蘇姿丰提前訪台 炒熱AI
中國AI產業規模衝上690億美元 馬斯克、蘇姿丰看好商機

中國AI產業規模衝上690億美元 馬斯克、蘇姿丰看好商機

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
行凶的張姓嫌犯殺人後強力反抗，四名熱心路人分持鍋鏟、電扇、行李箱及棍子對峙，最後嫌犯才被制伏在地。記者徐白櫻／翻攝

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

2023-07-09 14:28
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
國務院領務局11日更新對台旅遊警示，並未調整警示層級，而是移除網頁提到的「國家」（country）字眼。（圖片來源／國務院，製圖／張文馨）

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

2023-07-11 21:42
台北慈濟醫院前婦產科林姓醫師，被控竊盜同院整形外科張姓醫師的筆記型電腦。圖為台北慈濟醫院。本報資料照片

月入6400美元卻偷電腦 台婦產科醫師判刑

2023-07-10 16:58
台積電創辦人張忠謀今日歡慶92大壽。(本報資料照片)

張忠謀92歲壽宴 張淑芬親專門訂製禮服、幫他畫肖像畫

2023-07-10 01:54

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴