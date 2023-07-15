賴清德8月過境美國 綠委：美方大幅提升接待規格

民進黨總統參選人、副總統賴清德。(記者季相儒／攝影)

民進黨立委王定宇今天說，民進黨總統參選人賴清德 即將在8月出訪，距離明年總統大選已經剩下半年，途中入境美國將是觀察的重點，美方大幅提升接待規格跟入境方式，這將是牽動總統大選非常重要的因素。

王定宇指出，賴清德8月出訪，參加巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）就職大典，途中入境美國將是觀察的重點，因為賴清德是現任的副總統，種種國際上的限制會比較多。

王定宇表示，賴清德入境美國，除了依循往例，不管是蔡英文總統還是賴清德，美國在接待的規格跟入境方式，其實都已經大幅提升。

王定宇說，除了這幾年台美關係升溫後的往例，美方是否有特別的安排，都會牽動台灣2024年的總統大選，或者是美國對賴清德總統參選人，是否會更有默契，更有共識地進行接待，這些點都將值得觀察。

王定宇表示，賴清德8月入境訪美，距離總統大選已經剩下半年，影響將會更大，特別是國民黨總統參選人侯友宜 在國安、國防及外交政策上空洞，還過度傾中，民眾黨總統參選人柯文哲搖擺不可信。

王定宇認為，在侯友宜跟柯文哲兩個變數之下，美國將會怎麼處理賴清德8月的訪美行程，特別會引起國際社會、台灣內部及印太地區的觀察，這些都將是牽動2024年總統大選，非常重要的一個因素。