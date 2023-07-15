接待陸生 馬英九：兩岸青年增加了解 哪需擔心戰爭

前總統馬英九與馬英九基金會邀請中國五所大學的青年學子訪台交流。(圖:馬英九基金會提供)

前總統馬英九 與馬英九基金會邀請中國大陸五所大學的青年學子訪台交流，昨交流團抵台，馬英九設宴接待時，也與率隊的北京 大學黨委書記郝平晤談。馬英九和郝平都表示，兩岸學生互動「渾然天成，欲罷不能」，希望兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。

陸生交流團昨上午搭乘中國國際航空CA185航班提前抵達桃園機場，由馬英九基金會執行長蕭旭岑接機。陸生交流團有來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等五所大學，共37人來台進行為期九天八夜學術交流。

馬英九表示，這次陸生參訪團順利來訪，是這幾年最重要的兩岸青年交流活動，也是他73歲最好的生日禮物，希望延續兩岸青年交流的熱度。當兩岸青年增加更多了解，彼此增加更多情誼，哪裡還需要擔心會有戰爭與衝突？

郝平則表示，馬英九3月率團至大陸祭祖參訪，對促進兩岸交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義，青年是民族的未來、是兩岸的未來。正如馬英九所言，兩岸年輕人的互動是「渾然天成、欲罷不能」。

郝平並表示，孫中山先生曾說「中國之復興，當亦出於中國青年之奮鬥」，他非常希望與臺灣高校進一步深化交流合作，共同推動中華文化的傳承創新，促進兩岸關係和平發展，全面恢復正常交流。

陸生交流團昨中午抵台後，分乘兩輛遊覽車直奔新竹，在下午2時21分抵達新竹科學園區的台積創新館，陸生魚貫入內參訪，還站在「TSMC」標誌前合影。