裴洛西華府晤江啟臣：討論對台灣與全球民主的堅定支持
美國資深聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）13日下午會晤國民黨立委江啟臣與青年代表，並在推特表示，很高興與國民黨的立院代表討論強化美台關係的工作；會中討論為人權的奮鬥，美國對台灣及全球民主的堅定支持。
國民黨駐美代表處副代表秦日新表示，在立院台美國會議員聯誼會成團前，江啟臣就透過國民黨駐美代表處，希望能在個人訪問華府期間拜會裴洛西；後來江啟臣參加立院團，因此整併多數行程，已敲定的裴洛西拜會行程就趁立院團行程結束後繼續進行。
秦日新表示，裴洛西去年訪台時，身為外交及國防委員會召委的江啟臣因返台隔離中無緣得見，江啟臣一直希望能有機會親自會晤裴洛西；裴洛西會中打趣說，她是少數見過故總統夫人蔣宋美齡的美國國會議員，「你們在座應該沒有人見過」，凸顯她與國民黨有淵源，很樂意會見國民黨立委。
裴洛西與江啟臣一行會談約35分鐘，據轉述，裴洛西認為美國應該協助台灣強化防衛力量，對於美中關係，她認為沒必要針鋒相對，有可以溝通與合作之處，但裴洛西提到她堅持人權議題，因此對西藏、新疆、香港和台灣都非常關心。
此次拜會華府立院台美國會議員聯誼會的國民黨立委有江啟臣、陳以信和鄭正鈐，但照片中唯一的立委就是江啟臣，不見陳、鄭身影。
秦日新表示，這是因為在裴洛西的前一個行程是美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher），會中談到九二共識，聯誼會會長、民進黨立委劉世芳對美國議員表示「九二共識就是一國兩制」，陳以信認為有澄清必要，因此延長與蓋拉格的會晤時間，對美方說明國民黨的九二共識立場，才會來不及趕上與裴洛西的會談。
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