立院台美國會聯誼會拜會34位聯邦議員 軍售、經貿交流豐碩

副團長國民黨委員陳以信。（記者張筠 / 攝影）

立法院台美國會議員聯誼會11日至15日訪問華府，期間共拜會34位美國參眾議員 ，探討議題涵蓋軍事、貿易、經濟等，美方議員也關心台灣的選舉及民主，但保持中立，此外該訪問團也拜會國安會與國防部官員，與美方交流區域情勢。

立法院台美國會議員聯誼會14日與媒體見面，訪問團團長民進黨 立委劉世芳表示，本屆訪問團成員民進黨和國民黨 各有三位，五位為外交及國防委員，另有一位是教育及文化委員。

她說，本次共訪問了八名國會參議員、26名國會眾議員，其中共和黨籍22位，民主黨籍12位，包括軍事委員會、外交事務委員會印太小組與亞太小組、台灣連線、眾議院中國問題特別委員會等成員，聚焦「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，NDAA)以及「台美21世紀貿易倡議」，雙方交流坦承。

副團長國民黨委員陳以信也稱本次拜訪成果豐碩，除了史無前例的會見了34位國會議員，也拜訪國務院、國防部、美國在台協會(AIT)華府總部，促進台美雙方跨黨派的關係維繫。

民進黨立委蔡適應說，美國議員關切對台軍售、雙方合作訓練、投資及避免台美勞工與企業被雙重課稅、網路安全技術建設、經貿供應鏈合作等議題，本次交流深化台美民主夥伴關係，未來雙方將繼續推進關於解決軍售延宕、雙邊訓練合作案如何更好落實、授權軍事援助等議題的討論。

訪問團表示，美國議員們認為台灣近幾年調整兵役制度的作法，也顯示台灣有集體保衛自己的決心。

國民黨立委鄭正鈐說，訪問團與亞利桑那州參眾議員就台積電如何維持全球競爭力有良好交流，在全球半導體產業鏈解構、重組的過程中，台積電在美國設點也是全球佈局中的重要環節，同時符合美國市場需求，美方對於台灣工程師遇到的問題也有積極回應。