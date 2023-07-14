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台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

記者林孟潔／台北即時報導
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，她不滿呂遲遲未與元配離婚，憤而當街持刀砍死對方，一審依殺人罪判曾女15年徒刑，案件上訴審理中；民事部分，呂的父親、妻子和子女共求償約千萬元（新台幣，約合32萬美元），台北地方法院今開庭，家屬委由律師明確表示沒有調解意願，希望交由法院判決。

家住屏東的曾廉容（28歲）北上讀書，畢業後在呂俊瑤（57歲）經營的牙醫診所擔任護理師，並與呂發生不倫戀，兩人租屋同居；曾女認為呂遲未與元配離婚的打算，且呂每周末仍回家和妻子、子女團聚，午休時間也會回家用餐，妒火中燒。

曾廉容多次傳訊息施壓呂，或在兩人衝突時拿刀威脅、劃傷呂的手掌和胸口，呂無奈只好收走刀具，但曾女再度買菜刀藏在慣用的背包中；2022年3月1日中午，呂從診所回家和妻子用餐，曾女也帶著背包在巷口徘徊，呂妻見狀稱「你趕快走」、「我要打電話報警」、「怎麼長這個樣子」等語，呂擔心引發衝突，先要求妻子回家。

曾廉容一時情緒失控，拿菜刀朝呂揮砍16刀，導致呂大量失血倒地不起，送醫仍回天乏術，曾女犯後深感懊悔，也拿刀自殘，警方到場將她送醫急救；台北地院一審依殺人罪判刑15年，案件上訴台灣高等法院審理中。

民事部分，呂的父親、妻子和子女提訴訟請求曾女賠償喪葬費、扶養費和精神慰撫金，總金額約千萬元，台北地院今開庭，曾女委任律師指出，對喪葬費用沒有意見，扶養費部分希望調閱相關財稅資料，並認為精神慰撫金請求金額過高。

法官問及雙方是否有調解意願，死者家屬委任律師指出，沒有調解意願，希望直接透過法院判決認定賠償金額；法官諭知8月23日再開庭。

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