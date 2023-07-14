吳子嘉怒嗆柯文哲 別把總統選舉當綜藝節目

美麗島電子報董事長吳子嘉今晚在郭台銘「董事長開講」高雄場次，大談與柯文哲之間的戰火。記者劉學聖／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲 原預計下周六的「董事長開講」高雄場次，但昨天卻無預警宣布取消，之後，美麗島電子報董事長吳子嘉披露自己和柯P在LINE 上的對話，字裡行間埋藏火藥，而在今晚郭董「董事長開講」場次，網友最後轉向吳子嘉提問，「你跟柯P怎麼了」，讓吳不忍了，台上向柯P開嗆。

「我非常憤怒!」吳子嘉說，一周前在台北辦了柯文哲的見面會，他表示，台北場次在網路有近3百萬次流量，創下全台最高流量，而當時提出兩項重要問題，正是今天他向郭董提問的兩個問題，其一是台灣何去何從，其二是解讀副總統賴清德 美國投書的內容，吳子嘉說，柯文哲不如郭董直球對決，全不予回答。

而事前他披露與柯P在LINE上的對話，主要是他為了22日高雄場，要求與柯文哲見面討論活動內容，但卻吃了閉門羹，等了3天無回覆，直到傳訊向柯P表示，動員效果不佳，高雄場次將取消，而柯也回，「報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」

對此，雖有不少網友認為，柯指「沒有付錢，也沒辦法。」另有所指，而今天在郭董的「董事長開講」場次，吳子嘉則怒指柯文哲，把總統選舉當作「綜藝節目」操作，吳認為這場總統選舉，可稱是人民戰爭與和平的選擇，他雖說盼之後柯文哲還有機會再參加「董事長開講」，但要柯文哲不要唬爛(說假話、大話的意思)，竟罵些「太監」等不理性言詞。