台美倡議協定 經貿辦：法規制定過程更公開完整透明

台美21世紀貿易倡議首批協定日前完成簽署。（本報系資料照）

台美21世紀貿易倡議首批協定，日前在美國完成簽署。行政院政務委員鄧振中今天表示，台美良好法制作業合作的最大受益者，正是台灣社會大眾，尤其是中小企業。台美雙方承諾，以高標準保證未來新的國內法規命令訂定過程中，務必在各階段與社會大眾、利害關係人溝通，並一再審視法規命令目的、成本效益等，提升台灣法規命令訂定嚴謹程度。

台行政院經貿辦公室今天表示，台美雙方重視法規命令訂定過程的公正、公開及民主程序。多年來台灣已訂有行政程序法、中央行 政機關法制作業應注意事項，以及相關補充、解釋性質的文件，改善台灣法制作業的作法，持續優化公眾諮商及溝通途徑，確保國內法規能有效達成目的及符合需求。

經貿辦指出，台美21世紀貿易倡議「良好法制作業章」，除基本法規透明化規定，進一步增加「使用科學、技術、經濟等最佳資訊訂定法規」、「每年預告未來12個月合理預期將訂定的法規命令」、「鼓勵進行法規影響評估」、「儘可能公布所有有關法規的評估及說明資訊」等規範。

鄧振中指出，就台美倡議對中小企業進軍美國市場的好處，「怎麼幫助中小企業的核心思想，貫穿台美倡議每個篇章。」

他說，透過本協定，台灣企業能提前知道，美國未來12個月要訂定的法規，並透過美方公布的法規影響評估報告，據以衡量企業未來的投資 計畫及策略，有充分時間做好企業營運的調適。企業團體也可向美方提出法規疑義，充分表達意見，幫助台灣企業更好預測美國市場及打進美國市場。

鄧振中表示，對台灣公眾及企業大有好處的協定，希望可以得到社會大眾的支持儘快落實，創造及維護公平、可預測的經商環境，吸引外資並增進貿易機會。