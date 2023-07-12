抖音恐淪中國大外宣溫床 目的分化台灣激起對立

短影音平台抖音廣受年輕人喜愛，其中卻充斥中國操弄大外宣訊息的風險。路透

分析指出，短影音平台抖音 廣受年輕人喜愛，其中卻充斥中國操弄大外宣訊息的風險；認知作戰的目的在於，激起台灣社會內部對立、強化分歧，使受眾對於民主自由體制產生懷疑。

台灣公共策益和其他等多個單位12日下午舉行「抖音一響父母白養？假訊息與認知戰真的很嚴重嗎？」講座，相關學者、研究者於會上作出上述表示。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅指出，相關數據資料顯示，抖音平台有逾10億名活躍用戶，其中大多為24歲以下年輕人；台灣究竟有多少使用者，先前有媒體揭露為500萬人至600萬人，有多少未成年人使用抖音，則未有精確統計數字。

陳方隅指出，抖音受歡迎程度遠遠地超過其他社群平台，但也有一些國家禁止或是部分禁止使用，例如印度 以國家安全為由，全面禁止使用抖音。抖音背後的使用問題包括，「誰推播影片給使用者」、「誰可以指揮以及使用資料」、「對於使用者的影響」。

他說，抖音短影音推播不純粹是演算法推演結果，外媒先前已經揭露，內部員工可以手動決定推播，也就是說在中國領導大前提下，「中國可以決定你看到什麼」；在抖音看到解放軍 親民互動成為熱門影片，這不是偶然，這是大外宣一部分；當然中國也可以決定刪除什麼內容。

陳方隅提到，中國官方可以要求民企交出任何資料，上傳抖音的資料檔案如何被存取、被使用，甚至可能轉為監視使用者的一種方式，這些都有安全疑慮；抖音抓準使用者習慣，讓使用者沉迷其中，卻又沒有把關機制，先前甚至激起一些風潮，導致社會問題。

前台灣民主實驗室副執行長曾柏瑜指出，先前台灣民主實驗室發布「中國影響力指數」研究，台灣在社會與媒體兩項領域被中國影響程度在全球排名第1。

她說，假訊息一直存在社會中，認知作戰是一種更有目的性的攻擊方式，試圖讓受眾去相信某件事情、觀點；假訊息不一定等於認知作戰，很多時候認知作戰使用的訊息是半真半假，這會更難去查核。

她強調，抖音短影音等平台所充斥的認知作戰，目的是要激化台灣內部社會對立，使得受眾對於民主自由體制感到懷疑；其他的認知作戰方式，可能會用大量觸及去洗訊息流量，某些消息忽然間成為搜尋第一位，或可能使用「陰謀論」去做宣傳。一旦看到「中國好棒、西方好爛」這種褒貶分明的訊息，就必須要有意識背後恐有認知操弄的痕跡。