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台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

記者林怡秀／即時報導
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台灣主播張雅琴在年代新聞台「年代晚報」女戰神形象深植人心，她的愛女Jennifer繼承衣缽，低調踏進新聞圈，在電視台擔任政治線記者1年，而Jennifer順利申請到美國哥倫比亞大學國際關係研究所，成為張雅琴學妹，目前已離職赴美深造，在職期間幾乎沒有人知道兩人其實是母女，Jennifer和張雅琴也從未對外提及，可說是保密到家。

Jennifer外型清秀亮麗，張雅琴笑說「這方面她確實是超越我，但我覺得外觀不是重點，內在更重要。」張雅琴說，當時她希望女兒大學畢業後先回台灣，累積工作經驗，女兒認為進電視台資歷會比較完整，於是隱藏身分，憑實力低調進電視台跑線，也開始說新聞，整點報導擔任新聞解說記者，而張雅琴個性公私分明，也擔心兩人關係曝光會影響到女兒，所以從未透露女兒也是記者，就連在家兩人都很少談工作。

菜鳥記者免不了要挨罵，張雅琴說女兒當然也經歷過：「她第一次跑新聞不熟悉，被罵難免，這也是一種養分，被罵你要高興，主管是在教你東西。」她認為女兒英文能力還不錯，也能口譯，而女兒在電視台的這1年很少向她訴苦，唯一不適應的只有配音，至於女兒未來是否會回歸新聞圈？她回「這我不知道，她念的是國際商業，她想多方嘗試，這部分我不會去干涉她。」對女兒的發展持開放態度。

Jennifer外貌清秀，不輸媽媽張雅琴。圖／摘自臉書
Jennifer外貌清秀，不輸媽媽張雅琴。圖／摘自臉書
張雅琴女兒Jennifer目前到美國攻讀哥大碩士學位。圖／摘自臉書
張雅琴女兒Jennifer目前到美國攻讀哥大碩士學位。圖／摘自臉書
Jennifer主播扮相曝光。圖／摘自臉書
Jennifer主播扮相曝光。圖／摘自臉書

哥倫比亞大學

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