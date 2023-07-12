台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台灣主播張雅琴在年代新聞台「年代晚報」女戰神形象深植人心，她的愛女Jennifer繼承衣缽，低調踏進新聞圈，在電視台擔任政治線記者1年，而Jennifer順利申請到美國哥倫比亞大學 國際關係研究所，成為張雅琴學妹，目前已離職赴美深造，在職期間幾乎沒有人知道兩人其實是母女，Jennifer和張雅琴也從未對外提及，可說是保密到家。

Jennifer外型清秀亮麗，張雅琴笑說「這方面她確實是超越我，但我覺得外觀不是重點，內在更重要。」張雅琴說，當時她希望女兒大學畢業後先回台灣，累積工作經驗，女兒認為進電視台資歷會比較完整，於是隱藏身分，憑實力低調進電視台跑線，也開始說新聞，整點報導擔任新聞解說記者，而張雅琴個性公私分明，也擔心兩人關係曝光會影響到女兒，所以從未透露女兒也是記者，就連在家兩人都很少談工作。