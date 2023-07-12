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朱立倫：國民黨絕無可能換掉侯友宜、絕不會卡侯

記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。(記者曾吉松／攝影)
國民黨主席朱立倫。(記者曾吉松／攝影)

國民黨內近日「換侯」聲量不斷，國民黨主席朱立倫在台北時間12日的中常會上強調，「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，近來一些謠言、惡意的放話，絕對不是事實，所有的關心、所有的提案，都是在幫國民黨總統參選人侯友宜，所有的活動都是在挺侯，希望侯友宜能夠更好、更強。

朱立倫表示，讓民眾陷入兵凶戰危的政黨一定要下台，這是大家共同的決心，民眾希望政黨輪替的比例遠遠過半。國民黨接下來要努力的，就是能夠團結所有在野的力量，2024共同讓國民黨的總統參選人侯友宜當選、國會能夠過半。

朱立倫說，明天有軍公教警消的後援大會，之後也有商業團體後援會，黨代表和中央委員匯集起來力挺侯友宜，在台北的造勢活動後，在台中、桃園、新北等地，也要辦大型的造勢活動，就是希望在全代會中大家能夠看到團結一致的國民黨。只有這樣，國民黨才有實力能夠號召匯集所有在野力量，共同努力打贏2024這場選戰，讓國民黨的總統與立委都能夠勝選。

此外，朱立倫也談及7月16日民間人士發起的公平正義大遊行，他說，公平正義是社會的基本標準，民進黨執政之後，「綠能你不能」綠色特權橫行，讓年輕人非常不滿，大家都看不下去，綠色的特權不管是擔任高官、取得經濟利益、甚至可以進到監獄裡面，可以有特權的外役監、特權的待遇，公平正義不再。國民黨一定跟大家站在一起，力挺公平正義，希望讓現在的執政當局知道，綠色特權橫行，民眾已完全不能忍受。

國民黨 侯友宜 綠能

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