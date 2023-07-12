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勸郭台銘做大事不用做大官 曹興誠：搞不清該做的事別搗蛋

記者林銘翰／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)
鴻海集團創辦人郭台銘。(本報資料照片)

外界關注鴻海集團創辦人郭台銘動向，聯電創辦人曹興誠在台北時間12日表示，「做大事不用做大官」，現在有很多事情可以做，但是不必坐總統的位子，如果大家都只想到權位，對於該負的責任沒有概念，這叫做國家級的詐騙

曹興誠上午在立法院受訪時說，「每個人想要為國家做事，我們都會鼓勵」，不過有些事情不一定要擔任總統才能做，只要老百姓結合起來，可以做的改革還是很多，「抓住權力的同時也要負擔很多責任」，不見得能夠針對社會最需要的改革去做努力。

曹興誠認為，「做大事不用做大官」，想要做總統的事情，不見得要坐總統的位子，「我覺得很多事可以做，不必去當那個總統的位子」。

曹興誠說，台灣是民主社會，應該要有公民意識，如果國家碰到問題，「地該掃就掃」，一個人的力量不夠就團結起來，大家出錢出力，主動改進，這是民主社會賦予我們的權利，這樣才能真正快速帶動國家的進步。

曹興誠還說，總統是很危險的職位，「做過韓國總統的人，其實都非常危險」，常有人開玩笑問他，要不要出來選總統，「我說選總統容易，萬一選上怎麼辦」，如果無法搞清楚應該做的事情，其實不應該出來搗蛋。

曹興誠表示，每個想要參選總統的人，應該去問自己要做什麼，「這個問題自己都沒有回答，不應該出來爭取這個權力」，這是每個總統參選人都要嚴肅面對的問題，「我尊重大家的意見，反正我絕對不會選總統」。

郭台銘 詐騙 鴻海

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