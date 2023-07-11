台再傳「房思琪事件」？數學名師把家教班當「後宮」

Y小姐在律師及政府機關人員陪同下，到警分局作筆錄對狼師提告。記者簡慧珍／攝影

彰化縣某國中數學老師2016年遭女學生控告性騷 ，判刑定讞遭解聘，服刑後在台中當家教老師，近日傳回南彰開家教班。32歲Y小姐昨在律師陪同下，向警控告狼師妨礙性自主，她14歲遭性侵 得逞長達7年，至少有10名女學生遭性騷或性侵。

這起「房思琪事件」翻版震撼彰化教育 、補教界，彰化縣補習教育暨品保協會昨緊急聲明，該師以私人家教形式授課，並非合法立案補習班，呼籲家長、學生慎選。彰化縣教育處表示，將召開性平會調查，該師開設未立案補習班，依法可裁罰7萬至12萬。

Y小姐表示，該師當年在學校帶資優班，在自家開家教班，她國二下去上課，某日老師以成績不好留班加強，卻以壓力大放鬆，按摩她的肩膀和觸摸私處，當時她沒意識到老師行為的特定目的，後來發生性關係。

Y小姐說，老師聲稱與妻子分居，只跟她「在一起」，但她感到被性侵，老師也跟其他人保持畸型師生關係，她若拒抗不去時，老師還會通知家長「女兒成績不好要加強」；她因此看心理醫師長達8年，年滿20歲才擺脫狼師。

該師2016年遭控性騷判刑定讞，解聘教職，近日傳出回南彰開家教班。Y小姐說，她不再保持沉默，先在臉書發文，已有2名遭性侵、7名遭性騷的國中同學、學妹私訊。

Y小姐律師楊承頣說，Y小姐未滿14歲被狼師性侵，21歲擺脫狼師，前後長達7年，涉犯妨害性自主罪，追訴期20年，昨天Y小姐到警察局作筆錄和控告狼師涉犯妨害性自主罪。

彰化縣教育處表示，該師涉性平事件，校方經調查解聘，通報為不適任人員，不能在學校或補習班任教，近日再傳性平事件，已進行校安、社政通報，召開性平會處置。教育界表示，該師若轉家教，在學生家授課，遊走灰色地帶，恐難開罰。