約韓國瑜3次見面碰壁？侯友宜：我們兄弟會再找時間

國民黨總統參選人侯友宜赴新北警察局出席新北治安會報，並於會前接受媒體聯訪。(記者李成蔭／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜 與高雄市前市長韓國瑜 關係引發討論，外界好奇雙方是否見面。侯強調，雙方一直溝通無礙，有時候韓剛好有事不方便，他都尊重，「我們兄弟還會再找時間」；兩人信念想法都一樣，所以沒有什麼不能溝通的，大家都是為了讓中華民國 更好，讓這塊土地人民能夠更平安。

侯友宜近日持續邀約韓國瑜見面，並透露已經約了三次，前台南市議員謝龍介也說有三次。另外，高雄前新聞局長王淺秋則批侯「別過度消費韓國瑜」，真的有心要約，韓不會無緣無故拒絕見面。

侯友宜台北時間11日上午赴新北警察局出席新北治安會報前接受媒體聯訪時表示，謝謝大家，其實他跟韓國瑜溝通一直無礙，那見面與否，其實有時候，剛好韓國瑜有事情不方便，他都會尊重，「我們兄弟還會再找時間」，大家好好聊一聊，他非常樂意跟韓國瑜再溝通。

侯友宜認為，其實韓國瑜跟他一樣，都是有情有義的兄弟，尤其韓講愛與包容，跟他在去年的選舉贏得勝利時比二號手勢的關懷、包容變成一個愛心一樣，其實他們兩個人信念想法都一樣，所以沒有什麼不能溝通的，大家都是為了讓中華民國更好，讓這塊土地人民能夠更平安，大家一起努力。

另外有關侯友宜之前與韓國瑜同場活動時移動椅子往自身靠一事，謝龍介澄清，那張椅子是他移開的，後來侯把椅子喬正，就這樣。「哈哈哈哈，這樣子」，侯回應，其實這個事情，他有碰到謝龍介，謝有告訴他當天移動椅子的是自己，有錄影帶為證，其實謝最重要本意是說兄弟同心、齊力斷金，過去的他們都要學會放下，一起向前，團結所有力量，讓中華民國屹立不搖，讓無能的民進黨下台，這才是原意。