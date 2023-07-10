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促開發生物戰劑？AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

記者陳熙文／台北即時報導
台外交部認定，有關媒體報導指美國要求台國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑一事為假消息。圖為漢光演習模擬官兵遭受生物戰劑攻擊，送往醫院就醫。記者徐白櫻／翻攝
台外交部認定，有關媒體報導指美國要求台國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑一事為假消息。圖為漢光演習模擬官兵遭受生物戰劑攻擊，送往醫院就醫。記者徐白櫻／翻攝

針對媒體報導，美國要求台灣開發生物戰劑，美國在台協會（AIT）今指出，美國是「禁止生物武器公約」的簽署者，公約內容明確要求簽署國家不得發展生物武器，也不得協助、鼓勵任何組織單位製造或取得生物武器。

有媒體報導，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑。對此，AIT發言人重申，美國在1972年是率先簽署「禁止生物武器公約」（Biological Weapons Convention的國家之一，該公約在1975年生效。

AIT發言人指出，公約內容條款明定，簽署國不得發展、製造、儲存，或取得、保存，非和平用途的大量生物製劑或毒物，以及任何用於使用這樣的製劑或毒物的武器、設備或傳送方式，來達成傷害的目的。

同時，公約條款也指出，簽署國不得運送，或以任何方式協助、鼓勵，或促使任何組織單位製造，或取得上述的生物製劑、毒物、武器、設備，及運送方式。

台外交部認定，有關媒體報導指美國要求台國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，秘密建立研發病毒能力，開發生物戰劑一事為假消息。

AIT 醫學 投資

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