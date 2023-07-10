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柯文哲借北流嘆「世態炎涼」 苗博雅批：不要扭曲自己SOP

記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲昨在活動透露，募款演唱會原先想辦在北流，申請遭拒，嘆「世態炎涼」，社民黨大安區立委參選人苗博雅表示，規則是柯市府時代訂的，不要扭曲自己SOP。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲昨在活動透露，募款演唱會原先想辦在北流，申請遭拒，嘆「世態炎涼」，社民黨大安區立委參選人苗博雅表示，規則是柯市府時代訂的，不要扭曲自己SOP。圖／聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲29號將於CORNER MAX大角落多功能展演廳，舉辦個人首場募款演唱會，不過柯自爆，原本想辦在台北流行音樂中心，結果被北市府擋下，甚至說出「世態炎涼」、「太監」、「皇上」等用語，社民黨大安區立委參選人苗博雅表示，規則是柯市府時代訂的，請柯文哲總統參選人「不要扭曲柯文哲市長的SOP。」

苗博雅表示，依「台北流行音樂中心表演廳檔期申請及收費規章」，清楚明白規定表演廳活動不得有關總統、副總統、 中央及地方公職人員選舉競選活動、政黨黨務活動或其他涉及政治性議題活動，柯文哲的「政治募款演唱會」，依法本來就不能在北流辦。

苗博雅說，柯文哲「皇帝」、「太監」說法，這樣的說法，近乎指控北流董事長黃韻玲是太監。對小玲老師太不公平，且北流不能辦政治活動的規章，是柯文哲任內制定，「怎麼會有皇上的問題？」黃韻玲也是柯文哲任內所任命，「怎麼會是太監？」

苗博雅表示，柯文哲的「世態炎涼，皇上太監」說法，借不到場地就扭曲規則，塑造自己被打壓的形象，不只是打臉自己，也冤枉小玲老師，台北流行音樂中心的源起，是2003年總統陳水扁執政期間，行政院宣布開辦新十大建設中「國際藝術及流行音樂中心」。

苗博雅強調，北流的誕生和成長，由文化部主辦，中央出錢，台北市政府代辦設計及工程，從計畫到完工啟用，歷經選址、都審、工程流標、造型特殊施工困難、設備更新等諸多問題，歷經三任總統、三任市長。

苗博雅表示，柯文哲想把競選募款活動辦在北流，是想讓大家看到政績，「北流如果是政績，這也是陳水扁、馬英九、蔡英文、郝龍斌、鄭麗君、柯文哲的共同政績。」在她議員任內，歷經北流完工、試營運、正式營運，北流營運團隊的艱辛她非常了解。

苗博雅說，這個文化的基地正辛苦成長。她不能接受，柯文哲把北流依法行政，拒絕競選活動申請，影射為太監政治打壓，「把別人有貢獻的都獨攬成自己的功勞，扭曲自己制訂的規則，以塑造自己被打壓的形象。這樣沒辦法推倒藍綠的高牆，反而是再築起一道白色的高牆。」台灣的政治文化不需要更多高牆，應該是實事求是，有一說一，好的就給肯定，有問題的就理性批判。

柯文哲 陳水扁 馬英九

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