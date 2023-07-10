性騷醜聞纏身 林昭亮首發聲:從未不經同意侵犯任何人

性騷醜聞纏身，林昭亮首度在臉書發聲，表示從未不經同意侵犯任何人。圖片取自林昭亮臉書

旅居紐約的小提琴家林昭亮爆出性騷 ，已有兩位受害音樂家在臉書 指控。事發後林昭亮曾針對第一位受害者發出律師函聲明，隨後遭2023台北大師星秀音樂節撤換總監一職，其妻何瑞燕今天也宣布辭去音樂節執行長。今天林昭亮首度在臉書上發聲，形容自己「一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。如果曾讓任何人感到不舒服或不安全我深表歉意，並真誠地感到反省。」

林昭亮表示，四十多年來的職業生涯是在「紀律、誠信和完美主義的原則下鑄就的」。最近針對他的指控讓他深感悲痛，為了不願影響到音樂節的年輕學子，他默默繼續投身音樂工作，希望社會早日平息社會紛爭，讓音樂繼續呈現人性美好和善良的一面。

完整聲明如下:

四十多年來我的職業生涯是在紀律、誠信和完美主義的原則下鑄就的。最近針對我的指控讓我深深感悲痛。

這些日子為了不願影響到音樂節的年輕學子，我默默繼續投身音樂工作，希望社會早日平息社會紛爭，讓音樂繼續呈現人性美好和善良的一面。

我的一生中從未試圖讓任何人感到不自在，也從未在未經他人同意的情況下侵犯任何人。如果曾讓任何人感到不舒服或不安全我深表歉意，並真誠地感到反省。