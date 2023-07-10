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柯文哲：郭台銘要併購民眾黨 我「怕到不敢接電話」

中央社台北10日電
民眾黨總統參選人柯文哲自爆，郭台銘說要併購民眾黨，讓他怕到不敢接電話。 ( 圖/取自網路節目「鄉民監察院」直播)
民眾黨總統參選人柯文哲自爆，郭台銘說要併購民眾黨，讓他怕到不敢接電話。 ( 圖/取自網路節目「鄉民監察院」直播)

台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，他最近不敢去找鴻海創辦人郭台銘，郭說要併購民眾黨，郭打電話來，「看到就嚇到，怕到不敢接電話」；他承認郭台銘是大老闆，但政治上實在是太奇怪。

柯文哲今天接受鋒燦傳媒網路節目專訪，談及2024大選及選舉規畫等議題。節目主持人、台北市議員李明賢詢問柯文哲，最近是否跟郭台銘聯繫。

柯文哲說，他不敢去找郭台銘，郭台銘打電話來，他也不敢接；郭台銘說要併購民眾黨，要怎麼接這個電話，「怕到不敢接電話」。

但柯文哲也說，郭台銘策略很多，以併購國民黨為優先，第二選項是併購民眾黨，第三才是獨立參選總統；他認為，此策略在商場上可行，也承認郭台銘是大老闆，但在政治上實在是太奇怪。

柯文哲也回憶，郭台銘曾拿不分區七人名單給他推薦，他挑了高虹安，郭台銘又拿剩下六個人去親民黨兜售。

談及侯友宜的評價，柯文哲表示，很誠實說，「他真的沒有準備好」；柯文哲以自己訪美為例說，出發前就先讀書讀一個月。

李明賢也詢問，若當選總統，心目中有無適合行政院長人選。柯文哲表示，他比較喜歡企業界人士，覺得前行政院副院長林信義就不錯，可以用企業精神領導政府；過去的行政院長、總統大部分是法律系出身，他認為不要找學者，應找企業界人士。

柯文哲稱，在日本訪問時見到自民黨幹事長，「他（幹事長）就說，台灣沒有辦法參加CPTPP」；原因是採共識決、11個國家都要同意，中共怎樣也有幾票反對，台灣要死了那條心。

郭台銘 柯文哲 國民黨

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