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柯文哲借不到場地嗆「太監」說 馬世芳籲音樂人睜大眼

中央社台北10日電
台灣民眾黨總統參選人柯文哲想在北流辦演唱會，北市府不同意，柯指「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。(記者曾原信／攝影)
台灣民眾黨總統參選人柯文哲想在北流辦演唱會，北市府不同意，柯指「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。(記者曾原信／攝影)

台灣民眾黨總統參選人柯文哲想在台北流行音樂中心辦演唱會，北市府不同意，柯指「通常這種事件，太監就解決掉」。樂評人馬世芳不滿說，「音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統。」

柯文哲29日將於台北CORNER MAX舉辦KP SHOW演唱會，昨天他受訪時表示，台北流行音樂中心（簡稱「北流」）是東區門戶計畫政績，原想在北流假裝開演唱會宣導政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」。他更暗指，「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡」。

柯文哲的言論惹議，知名樂評人馬世芳今天在臉書評論：「關於柯文哲的文化教養，以及對流行音樂（或任何音樂）的品味，且先不提它。但是他竟然以『太監』羞辱北流董事長黃韻玲。他竟然覺得在北流『假裝』辦一場『演唱會』拿來『夾帶宣揚政績』是很OK的事。他把『北流』和『演唱會』當成什麼了？」

馬世芳最後指出，「各位音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統」。貼文一出，留言區卻引來不少政治口水攻擊。

柯辦發言人陳智菡受訪表示，柯文哲一向支持公務員依法行政，也遵守制度，這次爭議點在於，政治人物舉辦活動是否必然等同於「政治活動」甚至「競選造勢」。

陳智菡表示，柯辦及委託的籌備單位，多次承諾北流音樂會不涉及政治或政黨活動，也將流程與企畫如實呈報，內容顯示皆屬娛樂性質，最終仍因「政治人物」身分被直接拒絕。

陳智菡表示，柯文哲認為文化活動屬性與場館的租借權似乎可有更多討論空間，而非只是以身分或其背景略過相關討論，但仍尊重北流審查權，另尋場地舉辦。

至於如何回應「太監說」以及是否願意道歉。陳智菡稍早說，柯文哲沒有要針對任何人，但各界的批評，柯文哲會虛心檢討。

柯文哲 臉書

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