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賴清德：當台灣總統可以走入白宮 政治目標就達成了

記者丘采薇／台北即時報導
台灣民進黨總統參選人、黨主席賴清德今天下午在中央黨部接見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」。(民進黨提供)
台灣民進黨總統參選人、黨主席賴清德今天下午在中央黨部接見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」。(民進黨提供)

台灣民進黨總統參選人、黨主席賴清德今天下午在中央黨部接見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」，賴清德致詞時表示，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，台灣不放棄持續走入世界；當台灣總統可以走入白宮，「我們所追求的政治目標就已經達成了」。

賴清德表示，如同總會長陳燕飛所言，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，其實民進黨長期以來都是走在這個路線，過去是面對中國國民黨，現在是面對中國共產黨，無論是面對國民黨或共產黨，方向都是希望「走入世界、邁向未來」，用更寬廣胸襟去面對這個世界，台灣是海洋國家，都是帶著這樣的精神。

賴清德強調，蔡英文總統這幾年來的領導，國際社會對台灣非常重視，一方面是俄烏戰爭，另一方面是因為中國武力的強勢崛起，引起印太地區的危機，導致全世界關心台灣、支持台灣。從近幾年各國訪問團爭相來訪、晉見總統，言談之中充分感受到大家對台灣的重視，台灣在國家安全、印太區域及全球產業供應鏈的重要性，都得到國際的肯定，「因此我們要開放心胸、拿出勇氣和志氣，繼續向前走」。

賴清德也說，「在蔡總統的領導下，我們與白宮接近了」，未來他所領導的國家，也是朝這個方向持續走近。雖然何時可以走到白宮還不知道，也沒有人可以預料，但這個方向絕對不會改變，這是台灣長久的目標，如最近日本首相岸田文雄去白宮拜訪美國總統拜登，韓國總統尹錫悅也和拜登簽訂「華盛頓宣言」，甚至還到國會演講，台灣不應該差那麼多。

賴清德說，台灣的經濟實力和國民所得都不輸韓國，雖然韓國的國家經濟力高於台灣，但台灣的個人經濟貢獻不輸韓國，在全球、印太與供應鏈的重要性下，台灣也不輸韓國。因為台灣受到中國影響，致使無法根據理想和抱負，參與國際社會。

賴清德表示，「台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，這是我們對台灣社會不悔的承諾」。從李登輝總統、陳水扁總統、蔡英文總統一棒接一棒，接續到他，甚至之後的總統，就是持續在這條路前進；「機會若好，我們就走大步，若困難增加，我們也要向前走，走小步也會到，我們要有這樣的志氣和抱負。所以，當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」

白宮 賴清德 拜登

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