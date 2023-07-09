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女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

「紅色賭盤」作者談習近平：心狠手辣但智慧不高

恐怖隨機殺人 妙齡女只在超商對上一眼被砍殺

記者徐白櫻／台東即時報導
台東市區今天中午發生恐怖隨機殺人案，26歲蔣姓女子遭陌生男子尾隨，對方進入巷弄後持刀攻擊。記者徐白櫻／翻攝
台東市區今天中午發生恐怖隨機殺人案，26歲蔣姓女子遭陌生男子尾隨，對方進入巷弄後持刀攻擊。記者徐白櫻／翻攝

台東市區街頭今天中午發生恐怖隨機殺人案，26歲蔣姓女子遭陌生男子尾隨，對方進入巷弄後持刀攻擊，蔣女無力倒地引起路人注意上前搶救，身上多處刀傷送醫搶救。目擊者說，凶嫌動手攻擊不停，所幸6、7名熱心路人上前搭救才脫險，蔣女根本不認識凶嫌，只在超商互看對方就被砍殺，「這社會真的生病了」。

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當地中午12時20分左右， 蔣姓女子拖行李箱從中興路一段準備走路回家，50歲張姓男子從超商一路尾隨至對街，隨後手持美工刀出手砍殺，蔣女的脖子、手臂及大腿多處刀傷血流如注，路人見狀上前壓制圍捕，員警到場也加入圍捕行列。

目擊者說，聽到爭吵聲以為情侶吵架，起初不以為意，後來一輛轎車男車主停等紅燈發現女子被攻擊，立即下車喝斥「你在幹什麼！」，男車主上前營救遭攻擊女子，其他陸續有兩名學生及多名路人加入逮捕，犯案男子揮舞著美工刀與眾人對峙。

被害蔣女向眾人說，她根本不認識這名持刀攻擊她的人，只依稀記得兩人剛剛在對街的便利商店有對上一眼，誰知男子會尾隨及出手攻擊。

台東警分局表示，張嫌手持美工刀行凶，背包內還有第2把美工刀，被害人傷勢穩定，人在醫院手術中，目前無生命危險；張嫌目前仍情緒不穩，拒絕配合偵訊，將依殺人未遂罪嫌送辦。

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