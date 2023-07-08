巴拉圭準總統11日訪台 蔡英文、賴清德將分別接見

巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）將於7月11日應邀率團訪台。 (美聯社)

台外交部9日表示，台友邦巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）7月11日應邀率團訪台，由蔡英文 總統及副總統賴清德 分別接見及設宴款待。

外交部說，貝尼亞7月11日至15日率團訪台，重要成員包括候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga），外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，貝尼亞就職前，遠道來訪，適逢7月12日兩國建交66周年紀念日，對深化兩國傳統邦誼具有重大意義。為示禮遇與重視，蔡英文總統及賴清德副總統分別接見及設宴款待，就雙邊合作及共同關切議題交換意見。在台期間，貝尼亞將會晤外交部長吳釗燮，拜會經濟部長王美花及衛生福利部長薛瑞元；也將參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。

外交部說，巴拉圭是台在南美洲的堅實友邦，長年堅定支持台國際參與，持續在聯合國 大會、世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織，及聯合國氣候變化綱要公約締約方大會等國際場域，為台灣仗義執言。兩國邦誼篤睦，攜手推動多項福國利民的合作計畫，成效斐然，廣獲巴國人民肯定與感謝。