網曝台大學教授要女學生互摸胸部 校方啟動調查

知名社交平台Dcard3日有網友貼文，表示真理大學台文系陳姓教師涉嫌性騷。本報資料照片

知名社交平台Dcard本月3日有網友貼文，表示真理大學台文系陳姓教師在網友面前摸學姐胸部，也拉著網友的手去摸學姐的胸部等行為，網友掙扎內心讓她懷疑教授，導致數度有自殺念頭，「想不顧一切揭發但理智又告訴我最後倒楣是自己、對不起我不勇敢」近日Metoo風暴讓她鼓起勇氣貼文，真理大學回應啟動性平調查並通報教育部 ，查證屬實將依規定懲處。

一名網友本月3日在知名社交平台Dcard跳出指控真理大學文學系教授性騷擾 ，她發出超過2400文章，字字看出網友遭遇教授性騷後的心態過程，從懷疑、自責到萌生輕生念頭，字裡行間透露對於擁有權勢者對網友做出性騷擾後心境不敢置信的心路歷程。

該網友說，想了很久還是決定發出來，過去了五、六年，逼自己忘記又時刻擔心會有下一個受害者，有的時候我真的不知道自己在想什麼，想要不顧一切去揭發，但理智又告訴自己這件事最後倒楣的是自己「我又何嘗不是一種自願者？」更何況所有證據都刪了，還能拿出什麼證明？

網友說，那是在大學的事，那陣子情緒低到谷底，是一個隨時隨地把自殺掛在口上，常常自殘當紓壓的人，當時認識很好的學姐，因為學姐關係常去找一個教授聊天，三人常常在研究室聊著心事，教授則是充當一種心靈輔導的角色。

他說，但開始覺得事情好像哪裡不對，教授平時就常愛拿黃色笑話開玩笑、在三人群組裡傳av女優的裸露照片，開玩笑要自己也來拍，也想既然這麼想死，那死之前讓教授「怎樣」好了，反正都要死了，不如讓教授開心一次、也讓自己當個女人。

網友說，教授有次先解開學姐襯衫之後，自己還是讓教授解開襯衫，教授還想摸自己被抗拒，於是教授拉著自己的手去摸學姐的胸部。說「妳不敢讓我碰，那我讓她碰妳可以吧」，就拉著學姐的手碰自己的胸部，要我們用這種方式安慰彼此。

網友說，當時自己好像特別特別想得到教授的認可，甚至在很久很久以後，還傳了「全身照」給教授。事後網友終於意識自己被性騷擾，而且是非常信任的人。導致翹課、躲在家裡、鬧過更大的幾次自殺。到現在還是沒辦法完全走出來，不敢面對又害怕害到學弟妹，很長一段時間無法再相信人，「對不起，我不勇敢，到現在還是不敢實名舉報，但我又不甘心自己人生變成這樣，而教授卻能正常生活。」

對於網友對教授的性騷擾指控，真理大學表示畢業校友疑似遭受台文系陳姓教師性騷擾一事，本校已啟動性平調查。此則貼文於本月7日在社群媒體 留言板上出現，本校在知悉訊息後於第一時間完成校安通報，且啟動性平調查，同時通報教育部，若查證屬實，將依規定懲處。

本校性別平等教育委員會昨日也於留言版中留下本校性平會的連絡方式，性平會呼籲事件相關人士主動通報，並與本校性平會聯繫以利事件調查的速度，此外本校性平會相關人員也會提供必要的諮詢輔導與法律諮詢資源協助事件受害人。