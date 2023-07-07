台婦3樓拋女嬰…民眾聽到碰一聲 身上有血、臍帶還在

女嬰遭發現地點，現場擺放三角錐並拉起封鎖線。圖／讀者提供

屏東地檢署今偵辦一起生母涉嫌殺害女嬰棄置案件，據了解，本月5日清晨6點13分，現場有民眾疑聽到「碰」一聲，隨即在巷弄發現赤裸女嬰，生命跡象微弱，身上有血，臍帶仍在，救護人員隨即用新生兒救護，趕緊送醫，這名剛出生女嬰肝臟破裂、頭部血腫、大腿淤青，醫院搶救後，當日清晨8點14分不治，檢方已解剖釐清死因。

檢警獲報偵辦，同步調閱監視器過濾可疑人車，檢視現場狀況，研判地緣關係，針對附近住戶全面查訪，在附近3樓租屋處發現柯女，柯女剛生產完。

檢方指出，柯女今上午經醫院評估出院，檢方訊問後，認定柯女涉犯殺人案，犯罪嫌疑重大，考量柯女生產後身體狀況、犯罪動機、生活狀況等，雖有羈押原因，但無羈押必要，今下午訊問後諭知限制住居並依刑事訴訟 法，接受科技設備監控科技設備監控方式，替代羈押的強制處分。

據了解，33歲柯女離婚，與前夫生的兩個小孩由前夫撫養，單身獨居租屋處，懷孕期間產檢次數少。對於為何棄置女嬰，檢警仍在調查，柯女現由社會處協助安置。

警方呼籲，民眾若遇有家庭、工作、經濟問題，均可透過任何政府單位尋求協助，社政警機關一定全力協助，切勿因為一時衝動而犯下終身遺憾的錯誤。