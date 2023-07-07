台灣一大國安風險 97%能源倚賴進口

為了確保台灣不會因地緣政治危機而被切斷供應來源，「大西洋理事會」推薦台灣增加向美國等盟國採購LNG等化石燃料。畢竟若中共海軍阻擋懸掛美國旗幟的LNG船，美國海軍肯定不會置之不理。（美聯社）

中國去年為了抗議前眾院 議長裴洛西訪台，在台海周邊進行四天實彈軍演，卻也凸顯台灣能源供應的問題：島上資源匱乏，需倚賴船隻進口97%的能源，成其一大弱點。

華爾街日報（WSJ）報導，即便沒有軍事衝突的風險，台灣的能源安全也已岌岌可危，因為當地製造業（包含能源密集的晶圓廠在內）蓬勃發展，需求隨之快速成長。而台灣發展再生能源和燃氣發電較慢，進度遠落後其設立的基準。

許多分析師認為，北京 當局短期內並無大舉侵台的能力，因此更有可能嘗試嚴密封鎖或孤立台灣，使其屈服；雖然台灣完全實現能源自給自足遙不可及，但降低一些脆弱性，仍可能有助在遭孤立、封鎖、入侵等情況換取更多時間。

位於華盛頓的智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）在7日發布的研究報告中，推薦台灣擴大國內再生能源發電量，以降低對進口的倚賴度，並擴大從美國等盟邦採購化石燃料，從而嚇阻共軍的騷擾。

這份報告說，萬一爆發危機，台灣可能需要當前能源耗用量的四分之一左右，來維持關鍵基礎建設和服務以最低限度運作。

但台灣發展更多不需進口的太陽能和風電時，卻遭遇地方反對，也難以達到國產化的要求。去年蔡英文政府調降2025年再生能源發電占比的目標，從先前的20%降到15.1%。目前台灣再生能源占發電量的比率為8.3%。

台灣向外國進口天然氣 時，特別容易受到海上干擾；燃氣發電占台灣發電量的比率為39%。曼哈頓政策研究所分析師Jordan McGillis說，部分或全面封鎖，僅幾天就能重創台灣經濟，他建議台北當局增加能源庫存，包含天然氣。

台灣只有兩個LNG接收站，現有的天然氣存量僅能維持不到兩周，在夏季更只能撐八天。在環保團體抗議下，興建新LNG接收站的進度延宕。

為了確保台灣不會因地緣政治危機而被切斷供應來源，大西洋理事會也推薦台灣向美國買更多LNG。若中共海軍阻擋懸掛美國旗幟的LNG船，美國海軍肯定不會置之不理。

大西洋理事會另指出，若中東原油供應商在北京的壓力下，減少甚至切斷對台灣的供給，美國和其盟邦可能也會介入。在台灣，石油占其總能源需求的44%。

中央大學教授管理講座教授梁啟源則說，台灣應該重新將核能納入考量，以確保能源安全。他提到核電廠通常會存放能用18個月的燃料。

報導指出，台灣無法用再生能源填補逐步不用核能後的缺口，意味台灣可能在未來幾年缺電，即便沒有軍事衝突的威脅也是如此。