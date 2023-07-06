台灣MeToo風暴 衛福部：性騷諮詢爆增96% 平均每天10件

爆料者秀出PLG執行長周崇偉（左）性騷擾啦啦正妹「Amber倩宇」的影片。（取材自臉書）

台灣正展開Me Too運動，藝人陳建州 被爆性騷後請辭PLG執行長，代理執行長周崇偉昨又被爆料性騷擾 新北國王啦啦隊隊長「Amber倩宇」。台灣衛福部保護司司長張秀鴛也公開最新數據，自6月1日民進黨 黨工性騷事件爆發後，截至7月5日，受Me Too效應影響，性騷擾諮詢案件數達361件，相較去年同期增加96%之多。

張秀鴛說，受Me Too事件影響，今年6月1日至7月5日，「113婦幼保護專線」各類性騷擾諮詢案件數共361件，平均每天就有10件，較去年同期增加177件，增幅達96%；若以發生場域區分，公共場所性騷擾最多，為190件，其次是職場性騷擾129件、校園性騷擾42件。校園性騷擾件數雖最少，但增幅最高，達到7倍。

台灣自6月1日民進黨黨工性騷事件爆發後，截至7月5日，受MeToo效應影響，性騷擾諮詢案件數達361件，相較去年同期增加96%之多。（圖：台衛福部提供）

爆料者秀出周崇偉性騷擾啦啦隊員的影片。片中Amber倩宇穿著清涼、正在唱歌，周崇偉突然持麥克風出現鏡頭內，對其做出「背後環抱」姿勢，遭反抗後隨即退後。Amber倩宇昨天發表聲明證實影片主角的確是本人，並還原事發過程，表示當下很錯愕，下意識大動作掙脫之後就回到自己的包廂，聯盟工作人員也很快來致歉；她認為聯盟處理態度積極，周崇偉致歉態度誠懇，暫時接受聯盟處理方式。

PLG昨天也發布聲明表示，對於聯盟涉及本次事件之當事人懲處問題，已送交董事會，付由董事會討論決議，並會盡快公布決議結果。事實上，這不是聯盟第一次爆出Me Too事件，日前聯盟MVP楊敬敏也因場外桃色風波宣布回歸家庭。

「Amber倩宇」是新北國王啦啦隊Queens隊長。（取材自Instagram）

「Me Too運動每個人都在局內，沒有人是局外人，有沒有勇氣站出來說Me Too，第一步是覺察，須要大家一起營造友善環境，大家都有責任。」張秀鴛日前表示，防治性騷擾要從民眾互相尊重做起，尊重他人身體自主、尊重他人意識覺察，也鼓勵被害人勇敢說出來，也希望行為人之所進退，該道歉就道歉、該承認就承認。

台灣Me Too事件從6月初民進黨黨工遭合作導演性騷案開始，蔓延到藝文圈，作家、Verse雜誌創辦人張鐵志在臉書發文自爆年少時性騷學妹後又刪文；其後環團圈也爆出性騷事件，地球公民基金會執行長蔡中岳被指控是性騷慣犯，遭基金會免職；事件隨後燒到演藝圈，藝人許傑輝、黃子佼及炎亞綸先後遭到指控。最近一次事件則是藝人陳建州（黑人）遭控性騷，身兼PLG執行長的他因此請辭，沒想到代理執行長隨後又遭爆料。