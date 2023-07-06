台PLG再爆性騷 代理執行長周崇偉懲處送董事會討論

台灣職籃PLG執行長陳建州因捲入性騷風波自請暫停職務，不料2天前才公布暫代執行長一職的周崇偉，又被爆出對啦啦隊員伸鹹豬手，聯盟表示，當事人懲處已送交董事會討論。圖為周崇偉2022年10月14日PLG第3季開季記者會畫面。中央社

台灣職籃PLG執行長陳建州 因捲入性騷 風波自請暫停職務，不料2天前才公布暫代執行長一職的周崇偉，又被爆出對啦啦隊員伸鹹豬手，聯盟表示，當事人懲處已送交董事會討論。

陳建州在2020年成立台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）後，擔任聯盟執行長，今年6月他先被藝人大牙（周宜霈）指控性騷，而女星郭源元也加入指控，身陷性騷風暴的他，6月30日自請暫停其PLG聯盟職務，聯盟則在7月4日宣布由行銷策略總監周崇偉代理執行長職務。

不料今天有網友提供短片，是近期周崇偉與新北國王啦啦隊在KTV唱歌、並意圖襲胸的影片，所幸女隊員機警閃開未遭毒手，事後陳建州也帶著周崇偉向受害女子道歉，才將此事壓下。

國王啦啦隊隊長倩宇（Amber）今天發布聲明，證實自己是影片中的女生，她表示，當天是幾名團員聚會，剛好在KTV樓下巧遇聯盟的人，被邀去對方包廂、簡單打個招呼，沒預想會發生這種事，事發當下很錯愕，因此迅速大動作掙脫，並回到原本的包廂

倩宇透露，聯盟工作人員事後很快到包廂致歉，她表示，聯盟處理態度積極，以及當事人的致歉態度誠懇，也得知聯盟後續將會給予懲處，「暫時接受聯盟的處理方式。」

PLG聯盟下午發布聲明表示，在得知代理執行長周崇偉及啦啦隊成員聚會發生的事件後，即與事件當事人女性聯繫，並審慎確認當事人對於這次事件完整想法跟過程。

有關周崇偉的懲處部分，聯盟表示，已送交董事會，將交由董事會討論，會盡快公布決議結果，至於代理執行長職務是否會異動，仍待董事會決定。