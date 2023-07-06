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台議員在美測試國軍抗彈板「近乎穿透」 軍方揚言法辦

記者洪哲政／台北即時報導
民進黨新北議員林秉宥在美進行一項「國軍公發抗彈板測試計畫」，並進行直播，抗彈板在正面射擊下幾遭打穿。(圖／取自「山姆小叔Gun&Fun」粉絲專頁直播畫面)
民進黨新北議員林秉宥在美進行一項「國軍公發抗彈板測試計畫」，並進行直播，抗彈板在正面射擊下幾遭打穿。(圖／取自「山姆小叔Gun&Fun」粉絲專頁直播畫面)

民進黨新北議員林秉宥今天糾集「山姆小叔Gun&Fun」粉絲專頁，在美國進行一項「國軍公發抗彈板測試計畫」，並進行直播，眾人持一片宣稱來自台軍備局205廠、並通過NIJ III級防禦測試的台國軍抗彈板，在北約規格子彈15公尺距離正面射擊下，遭到「近乎穿透」；台國防部今天堅稱公發抗彈板經美測試合格，並表示直播中出現的抗彈板若真是國軍軍品，將依法追究法律責任。

社群媒體上今日有一系列實測台國軍防彈衣的射擊影片，由專研軍用槍械的「山姆小叔Gun&Fun」粉絲專頁分享測試結果，直播中的測試者穿著綠營「信賴台灣」的選舉夾克，內容顯示，這批宣稱來自台灣軍備局205廠、並通過NIJ III級防禦測試的國軍抗彈板，在北約規格子彈的正面打擊下，呈現「近乎穿透」。

新北市新莊區市議員林秉宥個人臉書（Facebook）今日發布貼文透露，此次的「國軍公發抗彈板測試計畫」，是他集結多位關心台灣國防的人士共同完成，而主測試則由旅居美國的「山姆小叔」執行。

「山姆小叔」表示，他在上月底收到這批裝備，經與台國防部提交立法院的裝備規格書比對後相符，因而以北約規格5.56公厘、7.62公厘子彈，針對「純硬板」、「軟硬板疊加」兩種模式進行實測，直播中面對15公尺距離的射擊，抗彈板幾乎被擊穿。

民進黨新北議員林秉宥在美進行一項「國軍公發抗彈板測試計畫」，並進行直播，抗彈板在...
民進黨新北議員林秉宥在美進行一項「國軍公發抗彈板測試計畫」，並進行直播，抗彈板在正面射擊下幾遭打穿。(圖／取自林秉宥臉書網頁)

對此，台國防部表示，軍備局205廠產製抗彈板，於2016年送美國切斯比克實驗室，依美國司法學會規範(NIJⅢ等級)測試合格。後續量產抗彈板，則由台灣全國認證基金會(TAF)認證之鑑測中心(與國際實驗室同等級)完成測試。

台國防部說，為完善防彈個人裝備研製工作，軍備局已考量國人體格、頭型及新式單兵武器效能因素，委由國防大學及國防醫學院研究符合國軍之防彈測試規範，完成測試標準後，用於新式個裝研發測試。

台國防部表示，抗彈板屬管制軍品，國軍初步查證現品帳料均相符。媒體報導的測試抗彈板，如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

對抗彈板的來源，林秉宥在書貼文說，東西來源不用問了，信者恆信，不信者恆不信。

國防部 北約 醫學

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