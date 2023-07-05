台媒體人周玉蔻、蔡玉真涉誹謗被起訴 張淑娟：絕不和解

前中國小姐張淑娟（右）今天在國民黨立委王鴻薇（左）陪同下舉行記者會，張淑娟指出過去10個月根本是另類#MeToo性霸凌，遭周玉蔻、蔡玉真及多位名嘴、媒體抹黑，並出示遭移花接木的假照片。記者潘俊宏／攝影

台灣名嘴周玉蔻、蔡玉真在節目上指前中華民國 小姐張淑娟是和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前發生緋聞的女主角，張淑娟憤而提告，周、蔡今遭台北地檢署起訴。國民黨立委王鴻薇今天下午陪同張淑娟現身說法，張婌娟表示，謝謝台北地檢署毋枉毋縱，還她一個清白，她絕不和解。

張淑娟說，謝謝台北地檢署毋枉毋縱，從去年9月26日提告到現在，經過10個月水落石出，檢察官 終於還她一個清白跟公道，起訴周玉蔻跟蔡玉真這兩個無良媒體人。

張淑娟提到，她們二人為了支持特定侯選人的政治目的，不惜造假誣蔑她的清白，毀人名節，「甚至公開我的個資」，暴露於難以控制及想像的風險中，完全沒有媒體人的基本格調，令人不齒。她感謝檢察官這段期間耐心調查、還她清白，接下來在刑事庭，她會繼續捍衛權益，絕不和解。

張淑娟提到，周玉蔻大她九歲，她61歲而周今年70歲。周身為50年的資深媒體人，為了收視率，金錢與權力不擇手段，公然作假新聞，誹謗她一生捍衛的名譽，破壞新聞公正的公權力，這種人應該退出媒體，不配享有任何媒體資源，政府也不應該再拿國家資源養這種側翼，作假新聞愚弄欺騙社會大眾。

張淑娟指出，蔡玉真加入圍毆，攻擊她在華航的工作、毀滅她的人品，身高160公分大專學歷、英文能力，她全部都合格；蔡製造幽靈座艙長，說她特權不先飛華信航空，她1999年離職華航的時候，華信2001才成立的，說謊不打草稿。

張淑娟強調，「我說過，我是代表中華民國出國比賽、扛著國旗的人，而且得到國際小姐第二名的認證及最受歡迎獎，在自己成長居住的中華民國，戰戰兢兢奉公守法、不應該這樣被媒體惡霸、惡劣殘暴的攻擊。」

張淑娟更提到，民視電視台有問題完全不把關，放任這樣的作假新聞的節目在新聞上輪播十天、她們都提出抗議了還繼續在YouTube上輪播了10個月，收錢賺錢昧著良心，優良的廠商都不應該下廣告，國家通訊傳播委員會（NCC）不應該只是罰錢，作假新聞、擾亂社會安寧，罪加一等，應該重罰或關台。

張淑娟說，她用36年守護及保衛著「中華民國小姐」的美麗，人漂亮心也要漂亮，人品更要漂亮，沒有人可以糟蹋另一個人，台灣的社會生病了，網軍移花接木，網軍到處霸凌 別人，呼籲蔡英文總統，別讓網軍再囂張下去，網軍治國只會亡國。任何未來的總統都應該修法保護善良的百姓，不再被網軍霸凌，臉書都應該被要求公開真實帳號，採行實名制。

張淑娟說，全世界的「MeToo」，她去年就是最大的受害者，公然被侮辱，全球新聞華人播放下被霸凌，這是違反她自主意願的另類性霸凌。所有被欺負的人，請勇敢站出來痛譴這些霸凌者，「你不呼叫，就沒有人可以救你。」參加辣新聞節目圍毆的吳思瑤委員、陳東豪、張國城等，都欠她一個道歉，這樣的集體霸凌太可惡。

張淑娟表示，感謝年輕優秀的檢察官，查證周玉蔻自己作假新聞。她要請問寶島新聲廣播電台的賴靜嫻女士，為何還繼續支持周玉蔻這種人？台灣的社會已經被周玉蔻、蔡玉真這種人搞得烏煙瘴氣，請還善良老百姓一個乾淨的新聞自由、不要再踐踏媒體的第四權。

張淑娟總結，謝謝所有默默支持她的全球華人、海內外的朋友，陪她走過人生最幽暗的10個月，給鼓勵打氣加油；人生有夢最美，工作了30年終於退休，她選擇努力朝藝術家的夢想前進，感謝大家的支持跟鼓勵，「我愛中華民國，我愛你們。」