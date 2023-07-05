台媒體人周玉蔻、蔡玉真涉誹謗被起訴 張淑娟：絕不和解
台灣名嘴周玉蔻、蔡玉真在節目上指前中華民國小姐張淑娟是和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前發生緋聞的女主角，張淑娟憤而提告，周、蔡今遭台北地檢署起訴。國民黨立委王鴻薇今天下午陪同張淑娟現身說法，張婌娟表示，謝謝台北地檢署毋枉毋縱，還她一個清白，她絕不和解。
張淑娟說，謝謝台北地檢署毋枉毋縱，從去年9月26日提告到現在，經過10個月水落石出，檢察官終於還她一個清白跟公道，起訴周玉蔻跟蔡玉真這兩個無良媒體人。
張淑娟提到，她們二人為了支持特定侯選人的政治目的，不惜造假誣蔑她的清白，毀人名節，「甚至公開我的個資」，暴露於難以控制及想像的風險中，完全沒有媒體人的基本格調，令人不齒。她感謝檢察官這段期間耐心調查、還她清白，接下來在刑事庭，她會繼續捍衛權益，絕不和解。
張淑娟提到，周玉蔻大她九歲，她61歲而周今年70歲。周身為50年的資深媒體人，為了收視率，金錢與權力不擇手段，公然作假新聞，誹謗她一生捍衛的名譽，破壞新聞公正的公權力，這種人應該退出媒體，不配享有任何媒體資源，政府也不應該再拿國家資源養這種側翼，作假新聞愚弄欺騙社會大眾。
張淑娟指出，蔡玉真加入圍毆，攻擊她在華航的工作、毀滅她的人品，身高160公分大專學歷、英文能力，她全部都合格；蔡製造幽靈座艙長，說她特權不先飛華信航空，她1999年離職華航的時候，華信2001才成立的，說謊不打草稿。
張淑娟強調，「我說過，我是代表中華民國出國比賽、扛著國旗的人，而且得到國際小姐第二名的認證及最受歡迎獎，在自己成長居住的中華民國，戰戰兢兢奉公守法、不應該這樣被媒體惡霸、惡劣殘暴的攻擊。」
張淑娟更提到，民視電視台有問題完全不把關，放任這樣的作假新聞的節目在新聞上輪播十天、她們都提出抗議了還繼續在YouTube上輪播了10個月，收錢賺錢昧著良心，優良的廠商都不應該下廣告，國家通訊傳播委員會（NCC）不應該只是罰錢，作假新聞、擾亂社會安寧，罪加一等，應該重罰或關台。
張淑娟說，她用36年守護及保衛著「中華民國小姐」的美麗，人漂亮心也要漂亮，人品更要漂亮，沒有人可以糟蹋另一個人，台灣的社會生病了，網軍移花接木，網軍到處霸凌別人，呼籲蔡英文總統，別讓網軍再囂張下去，網軍治國只會亡國。任何未來的總統都應該修法保護善良的百姓，不再被網軍霸凌，臉書都應該被要求公開真實帳號，採行實名制。
張淑娟說，全世界的「MeToo」，她去年就是最大的受害者，公然被侮辱，全球新聞華人播放下被霸凌，這是違反她自主意願的另類性霸凌。所有被欺負的人，請勇敢站出來痛譴這些霸凌者，「你不呼叫，就沒有人可以救你。」參加辣新聞節目圍毆的吳思瑤委員、陳東豪、張國城等，都欠她一個道歉，這樣的集體霸凌太可惡。
張淑娟表示，感謝年輕優秀的檢察官，查證周玉蔻自己作假新聞。她要請問寶島新聲廣播電台的賴靜嫻女士，為何還繼續支持周玉蔻這種人？台灣的社會已經被周玉蔻、蔡玉真這種人搞得烏煙瘴氣，請還善良老百姓一個乾淨的新聞自由、不要再踐踏媒體的第四權。
張淑娟總結，謝謝所有默默支持她的全球華人、海內外的朋友，陪她走過人生最幽暗的10個月，給鼓勵打氣加油；人生有夢最美，工作了30年終於退休，她選擇努力朝藝術家的夢想前進，感謝大家的支持跟鼓勵，「我愛中華民國，我愛你們。」
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