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接見加拿大議員 賴清德：會極力維護台海和平穩定現狀

記者丘采薇／台北即時報導
台灣副總統賴清德今天接見「加拿大國會議員訪台團」。圖／台總統府提供
台灣副總統賴清德今天接見「加拿大國會議員訪台團」。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德今天接見「加拿大國會議員訪台團」指出，台灣與加拿大有深厚的經貿關係，兩國已開始洽簽「投資促進及保障協議（FIPA）」，期盼可以促進雙方經貿發展，增進兩國夥伴關係。他並重申，台灣會極力維護台海和平穩定現狀，持續增進國防防衛力量，也希望與民主陣營站在一起，共同面對來自威權國家的威脅。

賴清德首先歡迎訪團遠道而來，以具體行動展現加拿大國會不分黨派對台灣的支持。他說，台灣和加拿大共享民主、自由及人權的價值，兩國同樣位處印太地區的關鍵位置，期待與加拿大持續加強經貿及區域安全的合作。

賴清德指出，台灣和加拿大有深厚的經貿關係，很高興兩國已經開始洽簽「投資促進及保障協議」，這不僅符合加拿大在印太地區的布局，也一定可以促進雙方未來的經貿發展。

賴清德提到，加拿大是「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的重要會員國，明年也即將擔任輪值主席，台灣已經提出加入CPTPP的申請，期望在加拿大政府與國會的幫助之下，台灣可以盡早加入。此外，在後疫情時代，地緣政治變化引起產業鏈重組的過程中，台灣如果有機會加入CPTPP，相信可以在新的全球供應鏈上發揮關鍵角色，並與加拿大進一步合作，促進全球經濟發展。

談及印太區域安全合作，賴清德說，他很高興看到加拿大去年11月發表「印太戰略文件」，特別提到不容許用武力改變台海現狀，並強調和平穩定符合各國的利益。今年5月「七大工業國集團（G7）」會議結論也指出，台海和平穩定符合世界繁榮發展的條件。台灣作為面對中國直接威脅的國家，將會極力維護台海和平穩定的現狀。

賴清德指出，台灣會持續增進國防防衛力量，也希望與民主陣營站在一起，共同面對來自威權國家的威脅，從而發揮威嚇的效果，避免極權國家做出不理性的武力行動。最後，他也再次表示期待與加拿大在經貿及印太區域和平穩定方面，能持續共同合作，增進彼此夥伴關係。

訪問團團長、保守黨副黨魁蘭絲蔓（Melissa Lantsman）致詞時表示，台灣與加拿大在自由、民主及法治等共享價值上，建立深刻的友誼。雙方人民交流頻密，在經濟上相互合作，並與民主夥伴站在一起，盼一同維護區域及世界的和平穩定，尤其共同面對日益強大且對民主盟友造成威脅的威權政體。

蘭絲蔓提到，這是今年第二個來自加拿大國會的訪團，議員們都大力支持台灣完整參與各項國際組織，例如「世界衛生大會（WHA）」、「國際民航組織（ICAO）」及「跨太平洋夥伴全面進步協定」。在台灣知名度很高的庫柏（Michael Cooper）也是訪團成員之一，他近日提出「加台關係架構法（Canada-Taiwan Relations Framework Act）」，期盼在雙方共享價值及相互尊重的基礎上，持續加深台加人民的關係。

蘭絲蔓表示，此次訪台希望可以促進更多對話，討論經濟上的合作、天然資源的分享，及維護世界的和平穩定。也希望未來能簽訂台加「投資促進及保障協議」，相信可以讓雙方關係更上層樓。

加拿大 賴清德 投資

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