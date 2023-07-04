台選舉震傳媒民調 賴、柯僅差0.1個百分比 侯仍是老三

《震傳媒》今天公布最新的2024總統大選民調。圖／翻攝《震傳媒》YouTube直播

《震傳媒》今天公布最新民調，在三腳督狀況下，民進黨總統參選人賴清德 支持度為29.9%、民眾黨主席柯文哲獲29.8％支持度，暫居第二；國民黨 總統參選人侯友宜 支持度依然敬陪末座，支持度為16%。

主持人康仁俊在公布民調後，詢問現場來賓國民黨台北市議員游淑慧，康指侯友宜支持度是16%，接近當年「換柱」的15%防線，是否擔憂會再度上演換人戲碼？游淑慧說，自己也在艱困選區，沒什麼好擔心的，黨內也應該要互相拉抬，相信侯友宜壓力也很大。

游淑慧坦言，現在聽到部分黨內人士談話都會翻白眼，民進黨在政論節目中，面對各種事件不會檢討只會攻擊，而國民黨總是在檢討，「小孩子被自己家人打罵也不會長大」，她認為「黨內若不要有過多雜音，選民觀感也不會那麼差」。民進黨提名後都會尊重主帥，而國民黨提名侯友宜，就應該要聽他的話，不是一直要侯去聽各方的話。

《震傳媒》也公布納入鴻海集團創辦人郭台銘的民調。賴清德支持度29.8%、柯文哲支持度24.4％、侯友宜支持度15.2％、郭台銘為14%。游淑慧說，現在唯一有向上趨勢的是柯文哲，侯友宜和賴清德都可以說是一灘死水，只是賴清德的水位比較高。

游淑慧認為，如果郭台銘要參選就是尊重，而且國民黨要直球對決，從民調結果來看，郭董參不參選都不影響侯友宜的支持度，只是國民黨內太多公婆意見，一直給侯友宜掣肘，每天打開政論節目藍綠都在批評侯，「藍營批評自己主帥是要打個鬼選戰」，若未來四腳督，大家都要面對民進黨繼續執政。