強調增強國防 賴清德：盼美提供台灣必要武器及時送達

台灣副總統賴清德今天接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern）率領的訪問團。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德 今天接見美國聯邦眾議院共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern）率領的訪問團，他感謝美國長期以來對台灣的支持，他也強調，面對中國威脅，台灣除了做好準備，增強國防武力，也希望與民主陣營站在一起共同發揮威懾力量，並期盼美國持續提供台灣必要武器且及時送達。

賴清德談到，目前台灣是美國對外第8大貿易國，台美之間已完成「台美21世紀貿易倡議」第一階段的簽署，後續若能完成完整的倡議，才能逐步簽訂雙邊貿易協定。此外，針對台積電 赴美投資，台灣將之視為重組 產業鏈的一部分，也期盼美國國會給予協助，讓台美能簽署「避免雙重課稅協定」。在區域經濟方面，台灣已提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」的申請，如果能透過美國的協助順利加入，相信對台灣及整體區域經濟發展有一定幫助。

賴清德也希望促進台美國家安全進一步合作。他表示，台灣會竭力維持印太的和平與穩定，因為戰爭沒有贏家、和平是無價的，但面對中國威脅，台灣除了做好準備、增強國防武力之外，也希望與民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量，並希望透過RSC的協助，讓美國持續提供台灣必要的武器，並能及時送達。

隨後，赫恩致詞時表示，台美關係非常重要與特別，雙方擁有許多共享價值與利益。加強台美夥伴關係，不僅符合華府利益，對其他國家也有幫助。他提到，駐美國台北經濟文化代表處非常努力，在美國四處奔走，到政府及國會為台灣發聲，相信這也代表台灣勤奮的價值與文化。

赫恩指出，今年是RSC成立50周年。RSC致力於推動洽簽台美自由貿易協定、軍事支持等，也透過跨黨派的努力，期盼台美關係未來有更好發展。台灣是少數能讓美國兩黨凝聚共識的議題之一，兩黨都非常重視台灣和全世界民主國家的安全，美國各界都非常了解台美關係的重要性。