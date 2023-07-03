我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

七種高風險食物 食安科學家絕不碰

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

接見日本跨黨派議員 蔡英文：盼協助台灣加入CPTPP

記者丘采薇／台北即時報導
台灣總統蔡英文今天下午接見日本三個在野黨組成的立憲、維新、國民超黨派訪問團。圖／台總統府提供
台灣總統蔡英文今天下午接見日本三個在野黨組成的立憲、維新、國民超黨派訪問團。圖／台總統府提供

台灣總統蔡英文今天下午接見日本三個在野黨組成的立憲、維新、國民超黨派訪問團，她表示，在面對國際各項挑戰之際，日本一直是台灣重要的民主盟友。她期盼訪團的議員能夠在日本國會發揮影響力，協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，也希望在世界恢復往來後，台日關係能在既有良好基礎上，更加緊密友好。

蔡英文表示，還記得2011年10月，她以在野黨黨主席身分訪問日本，也拜會了眾議員前原誠司（MAEHARA Seiji），今天很高興再次相見，並且能跟所有議員見面交流。議員們這次來訪，除了希望增進對台灣政經局勢的了解，也展現日本國會跨黨派對台灣的支持，她要向大家表達誠摯的感謝。

蔡英文表示，在面對國際各項挑戰之際，日本一直是台灣重要的民主盟友。她要感謝包括日本在內的G7（七大工業國）成員，連續3年重申台海和平穩定對國際社會安全和繁榮的重要性，以及日本也在今年「世界衛生大會（WHA）」，呼籲國際支持台灣參與WHA和「世界衛生組織（WHO）」。

蔡英文強調，不只是在公衛領域，台灣有能力也有意願，對促進全球經貿發展做出貢獻。期盼在座所有議員，能夠在日本國會發揮影響力，協助台灣加入CPTPP。

隨後前原誠司表示，首先感謝蔡英文在百忙中撥冗接見。日本「立憲民主黨」、「日本維新會」、「國民民主黨」等3個主要在野黨聯袂組團訪台，期盼能跟共享自由民主、尊重人權及法治等普世價值的台灣，發展進一步的友好關係。他也很榮幸在睽違12年後再度跟蔡英文會面。

前原誠司表示，台灣是日本非常重要的友人，對於台灣人民期盼能夠維持現狀、反對以武力片面改變的想法，日本也會全力支持。他認為，「經濟安全保障」的課題也非常重要，尤其是維持供應鏈的穩定。享譽國際的台積電在熊本設廠，近期更宣布評估擴建第二座工廠，這是非常鼓舞日本國民的訊息，日本非常贊成和歡迎。

前原誠司提到，台灣在管控新冠疫情的表現非常傑出，卻無法參與WHO，這對國際社會是重大的損失。日本3個在野黨都支持台灣加入WHO，對於台灣申請加入CPTPP，也會給予協助。

前原誠司表示，日本反對威權主義國家對民主國家的壓迫，共享普世價值的理念相近國家必須攜手合作，開創自由開放的社會，這對區域的和平穩定非常重要。未來也會竭盡所能促進兩國人員的互訪，讓台日關係更上層樓。

日本 蔡英文 WHO

上一則

傳郭台銘獨立參選 侯友宜：拜關公子弟重承諾

延伸閱讀

侯友宜表態了 支持合乎中華民國憲法的九二共識

侯友宜表態了 支持合乎中華民國憲法的九二共識
美眾議院軍委會訪台 蔡英文：感謝用實際行動支持台灣

美眾議院軍委會訪台 蔡英文：感謝用實際行動支持台灣
築愛巢、拚生子…台府發言人爆不倫隨扈 蔡英文准辭

築愛巢、拚生子…台府發言人爆不倫隨扈 蔡英文准辭
出席世界新聞年會 蔡英文：全力對抗假訊息戰

出席世界新聞年會 蔡英文：全力對抗假訊息戰

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見

買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見