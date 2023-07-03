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傳郭台銘獨立參選 侯友宜：拜關公子弟重承諾

中央社台北3日電
鴻海集團創辦人郭台銘（左）與新北市長侯友宜（右）。圖／聯合報系資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘（左）與新北市長侯友宜（右）。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘今天前往高雄與多位國民黨立委參選人會面，獨立參選傳聞甚囂塵上。國民黨總統參選人侯友宜今天表示，他與郭台銘都是拜關公的警察子弟，重情重義重承諾，「兄弟就是相挺，沒什麼好說的」。

新北市長侯友宜5月獲國民黨徵召參選2024年總統，當時同為初選對手的鴻海創辦人郭台銘在臉書（Facebook）表示，他將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選；但郭台銘今天與多位藍營立委參選人見面，引發討論。

侯友宜今天接受「TVBS少康戰情室」專訪談及與郭台銘的關係時表示，郭台銘也是警察子弟、也是拜關公的，拜關公的人重情重義重承諾。他說，「兄弟就是相挺，沒什麼好說的」，他跟郭台銘有同樣信仰，同樣面對中華民國最重要的關鍵時刻，一定會共同面對。

是否有跟郭台銘聯絡，侯友宜說，「我是很想，也多次嘗試，也想了很多方法」，過去他跟郭台銘相處過，他會盡最大的誠心誠意，再度努力讓郭台銘感受到誠意。

郭台銘晚間則透過臉書以「明月照大江，壯志在我心」為題發文說，關鍵時刻，他願盡綿薄之力，協助優秀的參選人；這幾年，不論去到台灣哪個角落，都能感受到民心思變，社會瀰漫著一股尋求改變的氛圍，數年來的荒腔走板，國家長年累積的問題與挑戰迫在眉睫。

郭台銘強調，台灣絕對要改變，不能再被意識形態主導，必須以務實、專業的心態，凝聚所有可團結之力；因此，他將幫助所有前線戰將，並努力為台灣現有困境找尋解方，就是他目前最重要的角色。

對於郭台銘今天拜訪藍營立委參選人，國民黨表示，郭台銘今天以永齡基金會創辦人身分關心國民黨立委參選人，郭台銘一直以來也都是國民黨重要的支持者，國民黨歡迎郭台銘一同團結一心，支持國民黨提名的參選人。

此外，關於與前高雄市長韓國瑜的關係，侯友宜在專訪時表示，參選人在選舉過程中需要扛起很大的責任，需要大家幫忙，團結一致；他知道2020年韓國瑜選得很辛苦，如果選舉成功當然很喜悅，但失敗的話，每個人也要捫心自問，自我省思跟檢討。

他說，「我一直都是用這樣的態度，也會檢討自己，那一場選舉有沒有盡到我的力量，讓人可以感受到更好，如果沒有的話就要不斷的反省」。

在拉抬民調部分，侯友宜表示，過去他民調高時沒有驕傲過，現在選情艱困也毫不氣餒，會不斷擴充團隊以增強戰力，最近邀請前國安會秘書長金溥聰擔任競選辦公室執行長，兩人一見如故，合作無間；為了中華民國要拚搏到最後一刻，他相信哀兵必勝，這一仗只是剛開始、會全力以赴，絕對要贏回中華民國，讓兩岸穩定下來。

郭台銘 國民黨 侯友宜

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