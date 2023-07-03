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台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

聯合新聞網／ 即時報導
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

各地人文風情不同，發展出各有特色的飲食文化，台灣除了在地美食之外，在夜市也能看見其他地區的特色小吃。近日有一名網友好奇發問「街上是不是越來越多中國小吃？」貼文一出，許多網友無奈反問「你講得出原本就屬於台灣的小吃？」

這名網友透過PTT發問「街上是不是越來越多中國小吃？」他表示以前常去逛夜市，不管在流動夜市或常駐夜市，比較常見的都還是台灣小吃、越式、日式、泰式或義式料理，幾乎不見中國小吃，但原PO最近逛夜市就發現這幾年「中國小吃越來越多」，像是看到一家攤販售「冰粉」卻根本不知道是什麼食物，結果上網一查都是抖音推薦美食。

除此之外，台灣已經有類似「刈包」的小吃，最近又看到「肉夾饃」的食物，讓他傻眼直呼「『饃』肯定不是我們常用的食物名稱吧？」其次還有「雙皮奶」、「螺獅粉」等中國小吃，開始在台灣市場越來越流行。

貼文引起討論，不少網友留言表示「台灣很多料理都源自中國，台灣人也愛吃日式耶」、「台灣食物本來就中國來的，蔥油餅什麼都是」、「水餃、燒餅、麵食有哪個是台灣自己的？」

也有人感慨留言「沒差吧，料理好吃的就會留下，不好吃的就會被淘汰啊」、「只有珍奶雞排算是原本就台灣的啦，其他的呢？」、「美食無國界」、「東西好吃就好，還分本土對岸？」

根據《維基百科》描述，冰粉流行於中國西南地區，是一種使用「石花樹（或稱冰粉樹）」的籽凝結製作而成的食物，口感類似台灣的愛玉，傳統吃法會將冰粉切成塊狀再加入紅糖或白糖水，再添加山楂碎、葡萄乾或各種果粒，口味清涼解暑，相當受歡迎。

冰粉。圖／取自微博
冰粉。圖／取自微博

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