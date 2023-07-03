日本在野黨眾議員見賴清德 歡迎台積電到熊本

台副總統賴清德今天接見日本三個在野黨眾議員組成的「立憲維新國民超黨派台灣訪問團」。圖／台總統府提供

台灣副總統賴清德 今天接見日本 在野黨眾議員組成的立憲維新國民超黨派台灣訪問團，他期盼日本持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），在雙邊貿易及區域安全等議題，能共同合作，增進台日貿易關係，維持區域和平穩定。眾議員前原誠司則說，歡迎台積電 到熊本縣設廠。

賴清德表示，台灣與日本有很深的淵源，關係非常密切。面臨天災時，彼此幫忙，互相支援，合力面對疫情，日本捐贈疫苗給台灣，台灣提供防疫物資給日本，充分展現台日關係友好。

賴清德指出，去年台日雙邊貿易總額高達882億美元，創歷史新高，日本是台灣第三大，台灣是日本第四大貿易夥伴。感謝日本政府支持台灣加入CPTPP，也希望日本持續給予台灣協助。

賴清德說，台美21世紀貿易倡議首批協定完成簽署，台灣非常期待能跟日本展開類似貿易協定，增進彼此貿易關係。台積電到日本投資設廠，有許多問題需要日本政府協助，希望國會議員給予支持。

賴清德表示，日本首相岸田文雄主持七大工業國峰會，表現傑出。台灣也希望能與日本共同合作，推動區域的和平穩定。台灣會竭力維護兩岸和平穩定的現狀，強化自身國防力量，也希望跟印太地區民主國家合作，達成和平的目標。

前原誠司表示，台日共享自由、民主、人權和法治等普世價值，台灣對日本而言，是非常重要的友人。日本支持台灣期盼維持現狀的主張，也絕對反對用武力片面改變現狀的作為。

前原誠司指出，台灣在新冠疫情管控有傑出的表現，卻無法參與世界衛生組織（WHO），對世界而言，是巨大的損失。在貿易和技術等方面，他期盼台灣有機會加入CPTPP，日本會盡力給予協助。

前原誠司說，去年年底，日本修訂安保三文件，未來會增加防衛預算，日本朝野都支持強化國防力量的作為。面對中國大陸、北韓、俄羅斯等，與我們持有不同價值觀，且不斷擴張武力的國家，必須堅守自己的價值觀與行動，自己的國家自己救，統合嚇阻的能力，相信對東北亞地區的和平與繁榮能有所貢獻。

前原誠司表示，日本提出經濟安全保障構想，對於享譽盛名的台積電到熊本縣設廠，相當歡迎。日本會在國際場合支持台灣，希望未來台日共同發展能更上一層樓。