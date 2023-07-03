侯友宜喊恢復4個月兵役 學者：1年才能形塑後備戰力

國民黨總統參選人侯友宜（前）。(中央社)

國民黨總統參選人侯友宜 稱當選後確定兩岸穩定和平，就恢復4個月兵役，對此國防學者表示，4個月役期無法編組專長兵科，參考人口規模較小國家皆維持徵兵制，台灣1年役期才能讓役男具足夠訓練形成有效後備戰力，提高對中共 威脅的嚇阻力道。

台灣政府去年底宣布，自民國113年起，94年後出生的役男，義務役期將由4個月恢復為1年；侯友宜今天在政論節目提及，若當選後確定兩岸穩定和平，就恢復4個月兵役，讓兵役議題再度引起討論。

對此，台灣國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室接受中央社記者訪問表示，4個月兵役僅讓役男獲得非常基礎的訓練，且成為後備戰力多為步槍兵，難以編組成專長兵科。

沈明室指出，志願役招募情況隨經濟景氣變化而不穩，因此恢復1年義務役期可減緩招募壓力，更重要的是，經過1年訓練的役男可接受較完整專業訓練，包括下基地等大規模軍事經驗。

沈明室說，若能透過短時間養成足以編組的後備軍人，才能對台灣國軍形成有效、足夠戰力，進而逐漸提高對中共武力威脅的嚇阻力道。

台灣國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，任何國防政策的討論必須審慎看待，1年役期為維持國家安全與個人生涯的平衡點，以主要民主國家義務役期來看，瑞典役期為9至12個月、挪威為1年、以色列為2年半，台灣周邊國家的新加坡 為2年、韓國為1年半至2年。

蘇紫雲指出，台灣並非為徵兵而徵兵，而是因應少子化現象恢復徵兵以穩定部隊人力，參考人口規模較小國家皆維持徵兵制，以台灣未來10年出生率推估，每年役男僅約7萬人，難以滿足志願役需求，因此恢復1年兵役相當關鍵。

蘇紫雲表示，維持部隊規模才能形塑防衛力量，因此面對國防需求的討論皆應謹慎以對。