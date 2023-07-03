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貨櫃走私上千斤大麻 台美破跨國運毒黑幫主嫌

中央社台北3日電
台灣刑事警察局召開破案記者會(中央社)
台灣刑事警察局召開破案記者會(中央社)

台、美雙方去年底合作破獲史上最大宗貨櫃走私大麻案，數量約1200公斤、市價逾新台幣18億元（約為5千7百萬美元），並逮捕領貨共犯送辦，經溯源追查，今年6月底拘提黑幫幕後主嫌64歲高男並聲押獲准。

台、美共同偵查跨國運毒案，去年底破獲史上最大宗貨櫃走私毒品大麻案，台灣販毒集團以進口家具為名義，實則將大麻夾藏沙發內裝上貨櫃；上船前被國土安全調查署（HSI）、海關及邊境保衛局（CBP）及時截獲並通報，台灣刑事警察局部署埋伏逮捕領貨共犯送辦，並持續追查在逃犯嫌。

經長達半年溯源偵辦，台灣刑事局3日召開破案記者會，台灣國際刑警科長李泱輯指出，HSI、CBP去年審查出口貨物時，發現有批由美國空殼家具公司報關出口至台灣的貨櫃內，經查發現家具層板遭挖空並夾藏約1200公斤大麻，市價約新台幣18億元，隨即通報刑事局合作偵辦。

全案報請基隆地檢署指揮偵辦，台、美雙方啟動情資交換及司法互助機制，先由美方扣押大批大麻證物並銷毀，隨後再將藏有小量約19.5公斤大麻磚的貨櫃放行，保持即時監控動態，去年11月16日確認進入基隆港區後，成功拘提協助報關的台籍57歲殷姓女子，以及協助搬運貨物的共犯豐男、伍男等3嫌送辦。

經循線追查發現，貨櫃是由國內1間家具公司負責人57歲陳男申報進口，他在貨櫃抵台前就潛逃中國、迄今未歸。

經查陳男和具台、美雙重國籍的犯嫌62歲孫男對口合作，由孫男負責美國大麻供貨、包裝加空及運輸至台，陳男在海外利用不知情妻子殷女協助報關，隨後再由共犯63歲豐男、79歲伍男2人引導毒品貨櫃至北市北投區卸貨，最後通報在境外的陳男聯絡運毒集團搬運。

警方經掌握情資，鎖定孫男今年3月赴台要轉機返美時，在桃園國際機場將他拘提到案，並檢具相關事證，經檢方聲請羈押獲准。

隨後依相關線索溯源追查幕後主嫌，發現買家是台北海盜幫成員、64歲高男。他得知孫男落網後頻繁更換北部住所，6月下旬還南下高雄市前鎮區藏匿。專案小組見時機成熟6月27日兵分5路至新北市新店區和高雄執行拘搜將他逮捕，隔日解送基隆檢方偵辦聲押獲准。

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