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台北2女墜樓 19歲高中畢業生送醫亡、17歲休學生命危

記者翁至成／台北即時報導
大安區忠孝東路四段昨天晚上發生一起墜樓意外，兩名女子雙雙送醫救治，一人宣告不治。記者翁至成／翻攝
大安區忠孝東路四段昨天晚上發生一起墜樓意外，兩名女子雙雙送醫救治，一人宣告不治。記者翁至成／翻攝

台北市有兩名女子昨天晚上因不明原因，同時從忠孝東路四段某大樓高處墜落，警、消獲報趕抵，發現一人失去呼吸心跳、一人意識不清緊急送醫搶救，19歲女子送醫今天早上送醫宣告不治，而17歲女子雖有呼吸心跳，仍未脫離險境搶救中。

警、消昨天晚上11點34分獲報，大安區忠孝東路四段有墜樓案趕抵，發現有兩名女子墜落遮雨棚、倒臥路邊，一名19歲、一名17歲，19歲女子當場沒有呼吸心跳，送國泰醫院搶救，17歲女子意識不清、四肢變形，送台大醫院救治。

警方調閱監視器畫面，發現2人約在昨天晚上10點多一同進入該大樓，之後搭電梯直上16樓頂樓，接著就發生墜樓憾事；19歲女子不幸於今天早上宣告不治身亡，而17歲女子仍在加護病房，尚未脫離險境。

警方拉封鎖線調查，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入。據悉，頂樓平台包包內有一封遺書，而17歲女子目前仍在學，是高中生，而19歲死者則是剛畢業的高中生；事後了解，雙方疑為網友關係，僅認識一個多月，至於為何發生墜樓意外，仍待後續進一步釐清。

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