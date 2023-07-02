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台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

聯合新聞網╱即時報導
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，過程中女孩痛得哀號，原來是女童在6月30日學校結業式後拿到獎狀，回家就慘遭父親「家法」伺候，並以每科95分為標準，少1分打1下；這名涉嫌暴力管教的父親遭網友人肉搜索，現已關閉臉書，施暴畫面被轉傳到家長社團，引發熱議。

新北市教育局表示，校方知悉後立即通報，由專輔教師、學校社工協處，並請該生家長先行撤除臉書貼文，已立即啟動輔導關懷程序，由導師臨案輔導關懷，並帶該生到學校保健室做傷口初步處理。輔導室會在暑期持續關懷該生身心狀況並評估家訪、小團輔方式協助該生心理狀況復原，並持續與該生家長溝通正向管教方式。

此一影片在家長團體被轉傳，引發討論，有網友留言說「實在太令人氣憤！」、「難道是全班只有5人嗎？」也有網友心疼地說「看了心好痛，小孩身心傷痕如何復原」，也有人要求市府社會局應該趕緊家訪或安置這名小女孩，以免孩子繼續受傷害。

中央社報導，教育局表示，校方知悉後立即進行通報，由專輔教師、學校社工協處，並立即啟動輔導關懷程序，先由導師臨案輔導關懷，並帶學生到學校保健室做傷口初步處理。輔導室會於暑期持續關懷該生身心狀況，並評估以家訪、小團輔方式協助學生心理狀況復原，並持續與家長溝通正向管教方式。

新北市家庭暴力及性侵害防治中心主任許芝綺表示，家防中心在接獲通報後就進行訪視調查，以確認女童過往受照顧及目前安全情形。

她表示，儘管家長稱這是父女間所做的約定，他只是實行當初和小孩的約定，但家防中心仍認定有不當管教。將要求家長接受一定時數的親子教育課程，以導正相關管教子女的觀念。

教育局 臉書 性侵

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