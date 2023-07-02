我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大槍案

俄不顧兄弟情 急拋人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

兩岸路線尊馬 侯友宜：在馬英九既有經驗往前走

中央社台北2日電
國民黨總統參選人侯友宜。(記者張睿廷／攝影)
國民黨總統參選人侯友宜。(記者張睿廷／攝影)

國民黨總統參選人侯友宜今天表示，馬政府時期兩岸簽訂共同打擊犯罪協議，見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來；前總統馬英九就是最佳代言人，「在這樣的既有經驗下，我會繼續往前走」。

國民黨台北市黨部今天舉辦「2024中國國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會」，侯友宜及國民黨台北市立委參選人賴士葆、李彥秀、王鴻薇、張斯綱、游淑慧、徐巧芯及羅智強與會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌出席，展現團結氣勢。

侯友宜致詞時表示，國家沒有和平、安全，一切都是空談。這幾年看到民進黨把馬政府的和平兩岸，推向兵凶戰危，在中華民國最關鍵時刻，國民黨要扛起責任，讓兩岸和平、繁榮永續走下去，這要靠大家團結一致。

侯友宜指出，當年前副總統連戰、前總統馬英九，在兩岸穩定上不斷推動成功經驗，他身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸的穩定，會延續國民黨原有政策跟方向。

侯友宜表示，當年他有機會參與並見證兩岸合作打擊犯罪，最後在馬英九任內，兩岸簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議，見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可讓兩岸和平穩定下來，而馬英九就是最佳代言人，「在這樣的既有經驗下，我會繼續往前走」。

侯友宜指出，和平除了對等尊嚴，也要展現實力，國防能力要提升，要有能力阻絕他國侵犯，讓有意侵犯的國家必須付出不敢發動戰爭的代價；和平是台灣永續繁榮安定的最佳選項，也是這次選舉最重要主軸，他會捍衛和平、守護民主，更會讓國家永續繁榮。

馬英九在致詞時表示，總統蔡英文提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的「兩國論」，明顯違憲。台灣跟大陸的關係，是在一個中國底下的兩個地區，不是兩個國家，互不承認主權和互不否認治權的設計，讓兩岸相安無事。

馬英九說，他擔心蔡總統的互不隸屬說法會刺激大陸，造成兵凶戰危的結果，呼籲蔡總統不要再講這句話，應該廢棄。

馬英九指出，「九二共識」不是亂講，是真正有用的，讓中華民國能在國際上走出去。2015年他跟中國國家主席習近平在新加坡見面，經濟學人雜誌報導馬習會是1980年代以來，中共就台灣主權議題所做最大讓步，但6年後，經濟學人雜誌卻說台灣是全世界最危險的地方。

馬英九表示，從2015年到2021年這段時間發生什麼事，因為換政府，台灣就變兵凶戰危了，台灣要如何在國際間安身立命，一定要有九二共識，讓海峽不會發生戰爭；民進黨把台海推向兵凶戰危，無法用民主態度治國，無法守護民主價值，必須被下架。

馬英九 國民黨 侯友宜

上一則

說服韓冰選立委？朱立倫：我和韓國瑜都很怕女兒

下一則

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

延伸閱讀

現場側寫／侯韓同框台下喊「韓選總統」 侯尷尬變配角

現場側寫／侯韓同框台下喊「韓選總統」 侯尷尬變配角
新聞評論／小刀操盤 侯韓合體 侯友宜仍須政策對決

新聞評論／小刀操盤 侯韓合體 侯友宜仍須政策對決
郭柯會因「併購說」破局 柯文哲：暫避風頭

郭柯會因「併購說」破局 柯文哲：暫避風頭
侯友宜參選後首同框韓國瑜 韓未提「支持侯」引關注

侯友宜參選後首同框韓國瑜 韓未提「支持侯」引關注

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15

超人氣

更多 >
俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣
7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破

7月準備迎好運 3星座運勢爆表 天蠍會升官、水瓶有重要突破
請病假看泰勒絲演唱會…粉絲毛毯蓋頭匿名受訪

請病假看泰勒絲演唱會…粉絲毛毯蓋頭匿名受訪
馬里蘭州巴爾的摩槍擊案「傳30聲槍響」 2死28傷 3人傷勢危急

馬里蘭州巴爾的摩槍擊案「傳30聲槍響」 2死28傷 3人傷勢危急
洛縣阿罕布拉網紅「橋屋」 加價18萬成交

洛縣阿罕布拉網紅「橋屋」 加價18萬成交