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佛光山弘法巴拉圭30年 最大佛寺落成

記者古和純／高雄即時報導
佛光山心保和尚頒發建寺有功獎狀，給7位常年發心義工。(圖:佛光山提供)
佛光山心保和尚頒發建寺有功獎狀，給7位常年發心義工。(圖:佛光山提供)

中華民國在南美洲邦交國僅剩巴拉圭，具有特殊的政治、文化與經貿交流地位，佛光山經歷30年耕耘，昨天在佛光山宗長心保和尚主持下，巴拉圭佛光山落成開光，成為巴國最大佛教寺院，為宗教文化外交寫下歷史新頁。

31年前，佛光山開山祖師星雲大師應邀前往巴拉圭弘法，同年9月20日，國際佛光會巴拉圭協會在星雲大師的見證下成立，並成為巴拉圭第一個佛教團體。

佛光山指出，初期在巴拉圭弘法從信徒家中客廳開始，進而租市中心的玫瑰大樓，讓華僑在商務之餘有共修場所，自1994年在東方市中心國際大樓5樓啟用巴拉圭禪淨中心後，直到2015年，幾近不敷使用，才讓時任南美總住持的妙遠法師動念籌建新道場。

2016年5月動工，一切看似十分順利，然原預定2020年3月竣工時，舉行落成開光，卻遭遇世紀大瘟疫新冠病毒肆虐全球，只好被迫延宕。

回憶當時情景，妙遠法師心有餘悸指出，原本從巴西來到巴拉圭，他欲籌備落成事宜，但遇到境外封鎖，反倒居留在巴拉圭半年回不去，疫後重啟足足延遲了3年。

昨天在落成典禮上，除了東方市市長代表Sr. Miguel Prieto外，當天高巴拉那省（Alto Paraná）16個市有9位市長蒞臨，省長代表Roberto Gonzalez Vaesken、國防部長Oscar Gonzalez、觀光部長Sofia Montiel、中華民國駐巴拉圭東方市總領事張俊彬、中華民國派駐巴西代表處的溫耀禎代表，社團僑領以及巴西、巴拉圭、智利、阿根廷、烏拉圭信眾組成的獻供團等近千人與會，海會雲集南美，盛況空前。

這座全新啟用的巴拉圭佛光山，建地面積2543平方公尺，內部設有佛殿、禪堂、教室、會議室、美術館、廚房、齋堂、滴水坊、停車場等，是一座多功能的現代化寺院。

中華民國駐巴拉圭東方市總領事張俊彬表示，佛光山在全球擁有300座道場，巴拉圭也是其中一個，他期盼昨天落成的最大佛寺，成為所有華人心靈信仰的中心，並做穩固雙方外交的重要力量。

東方市長代表Sr. Miguel Prieto說，台、巴有外交關係，台灣文化豐富多元，深入人心，尤其「我們受台灣人的價值觀影響，能勇敢地去面對許多困難。」

佛光山指出，巴拉圭佛光山由巴國籍建築師Roberto Caballero設計協助，其中有不可思議因緣的許多建寺人才，紛紛主動前來服務，心保和尚昨天在會上頒發7位建寺有功人員獎狀，有蔣龍、Ing.Luis Roberto Caballero Gonzalez、陳世賢、尤南嚴、黃耀榮、吳鎮州、蔡宗憲等，都是長年發心的義工。

據了解，星雲大師在寫「三寶頌」時，醞釀了40年，辦報、辦大學也在佛光山30年後，「這一刻可謂千載一時，一時千載」心保和尚表示，如今巴拉圭佛光山能等待30年落成，可見當地信眾護持信心堅固，不忘初心。

巴拉圭佛光山大殿的佛像揭幕後，佛光山宗長心保和尚(右八)、巴拉圭佛光山住持妙遠法...
巴拉圭佛光山大殿的佛像揭幕後，佛光山宗長心保和尚(右八)、巴拉圭佛光山住持妙遠法師(右九)和與會貴賓合影。(圖:佛光山提供)
巴拉圭佛光山落成前，由巴西功夫班表演舞獅，表演團隊都是巴西本地人。(圖:佛光山提...
巴拉圭佛光山落成前，由巴西功夫班表演舞獅，表演團隊都是巴西本地人。(圖:佛光山提供)
佛光山宗長心保和尚主持巴拉圭佛光山落成開光。(圖:佛光山提供)
佛光山宗長心保和尚主持巴拉圭佛光山落成開光。(圖:佛光山提供)

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