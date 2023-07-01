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郭台銘獨立參選？朱立倫：傳言姑且聽之 全力團結努力

記者程遠述／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜（左起）、國民黨總統參選人侯友宜、主席朱立倫三人同框出席黃復興黨部67周年餐會。（記者曾原信／攝影）
高雄市前市長韓國瑜（左起）、國民黨總統參選人侯友宜、主席朱立倫三人同框出席黃復興黨部67周年餐會。（記者曾原信／攝影）

鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，傳獨立參選2024總統可能性大。國民黨主席朱立倫今在受訪時表示，這類傳言姑且聽之，最重要是團結在一起。朱立倫說，郭台銘在公開、書面以及國民黨總統參選人侯友宜被提名之後，都立刻表達全力支持，要用樣的心情，全力團結大家、一起努力。

國民黨黃復興黨部成立67周年會慶，朱立倫、侯友宜與高雄市前市長韓國瑜受邀出席並同桌鄰座。朱立倫表示，藍軍期待團結一致，韓國瑜是國民黨非常忠貞的黨員，韓也一直都強調全力支持國民黨提名的侯友宜，「他們也都保持密切聯繫」，謝謝韓國瑜今天參與，一起努力團結勝選。

被問到民眾黨稱將盡量提名立委、是否代表「藍白合」破局？朱立倫表示，台灣民眾希望共同團結努力，讓台灣更好，民眾對民進黨所作所為非常失望，希望在野、非綠的朋友，大家團結在一起，而不管總統或立委選舉，都是秉持這樣決心，希望大家團結努力勝選。

有媒體問到民進黨主張私立大學減免3.5萬學費，朱立倫表示，民進黨政見非常粗糙，且民進黨說明年2月選完才實施，要問蔡英文總統和副總統賴清德，執政七年半為何不實現政見？不是搞政治、為選舉，「還能是什麼呢？」

朱立倫指出，同意補助私立大學生學費，但台灣沒能力對非義務教育的大學而不排富，一定要排富，且對於30多萬公立大學學子，現階段可以至少補助一半學費，未來往公立免學費、私立大學再增加補助，作為共同目標。

有媒體問，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱朱立倫是球隊老闆，老闆可以調度球員嗎？朱立倫回應說，不要再爭議這些名詞，最重要球隊要獲得越多球迷支持，球隊能夠打得好才最重要，球隊一起團結努力。

國民黨 侯友宜 民進黨

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